WWII: une ambassadrice américaine défend la Pologne face aux déclarations de Poutine

L'Allemagne et l'Union soviétique sont toutes deux responsables du déclenchement de la Seconde guerre mondiale, a déclaré lundi l'ambassadrice américaine en Pologne, Georgette Mosbacher, sur Twitter. Elle répond de la sorte aux dernières sorties sur le sujet du président russe Vladimir Poutine, qui a accusé la Pologne d'avoir conclu une entente avec Hitler avant la guerre.

"Cher Président Poutine, Hitler et Staline ont comploté pour lancer la Seconde guerre mondiale. C'est un fait. La Pologne était une victime de cet horrible conflit", a-t-elle écrit.

A plusieurs reprises la semaine dernière, Vladimir Poutine a nié que l'Union soviétique avait joué un rôle dans le déclenchement de la guerre et n'a pas hésité à rejeter une partie des responsabilités sur la Pologne.

Cochon antisémite

Il a également rejeté que l'Union soviétique a envahi la Pologne en 1939 et suggéré que le pays était complice du projet d'Holocauste d'Hitler, allant jusqu'à qualifier un ambassadeur polonais à Berlin de "cochon antisémite".

Plus tôt ce mois-ci, le président russe avait critiqué la résolution du Parlement européen établissant que le déclenchement de la Seconde guerre mondiale était la conséquence du pacte de non-agression conclu en 1939 entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique.

Les propos de Vladimir Poutine ne sont pas passés inaperçus en Pologne et le gouvernement a convoqué l'ambassadeur russe pour lui exprimer "sa ferme protestation". Dimanche, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a publié un long communiqué dans lequel il déclare qu'il est inacceptable de faire passer les responsables pour des victimes. Il y accuse également M. Poutine d'avoir "menti à plusieurs reprises au sujet de la Pologne" et de l'avoir fait "toujours délibérément". "Cela arrive d'ordinaire lorsque le pouvoir à Moscou ressent une pression internationale à cause de ses agissements", a ajouté M. Morawiecki.