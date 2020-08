" Wir Schaffen das !": il y a 5 ans Angela Merkel ouvrait les frontières de l'Allemagne à des milliers de migrants

Le 31 août 2015, la chancelière Angela Merkel annonçait l’ouverture des portes de l’Allemagne aux réfugiés qui tentaient de rejoindre par milliers l’Europe via la route des Balkans. Lors de sa conférence de presse , la dirigeante allemande avait assuré : "Wir schaffen das", "Nous y arriverons !", trois mots pour encourager la population allemande à faire face au défi de l’intégration de ce flux de migrants, qui ont marqué l’histoire européenne et celle de son pays.

"Avant la crise, j’étais une Munichoise typique, mon vernis à ongles devait s’accorder avec mon sac à main et le sac à main s’accorder aux chaussures ! Cela a complètement changé, pour moi l’important dans la vie, c’est la gratitude, et le fait de savoir que la vie en Allemagne, malgré tout ce qu’il se passe, est encore très belle… C’est un pays sûr, contrairement à beaucoup d’autres.", explique la bénévole de 36 ans.

Aeham Ahmad, pianiste syrien et réfugié du camp de réfugiés de Yarmouk à Damas, répète avant un concert le 30 août 2020 dans le centre culturel `` One World '' à Reinstorf près de Lunebourg, dans le nord de l'Allemagne - © MORRIS MAC MATZEN - AFP

Le 23 septembre 2015, Aeham Ahmad, un pianiste syrien d’origine palestinienne qui un mois plus tôt avait quitté Yarmouk, un vaste quartier au sud de Damas assiégé par l’organisation Etat islamique (EI), arrive à Munich. Il se souvient de "l’extrême gentillesse" dont faisaient preuve les bénévoles comme Gracia Schütte, "cette communauté de gens qui disaient 'nous devons aider'".

Le musicien de 32 ans, que l’Agence France-Presse avait suivi pas à pas, via internet, sur la route de l’exil puis durant sa première année en Allemagne, parcourt désormais l’Europe et voyage jusqu’au Japon pour donner des concerts.

"Après mon arrivée à Munich, on m’a envoyé dans plusieurs centres d’accueil d’urgence puis à Wiesbaden" se souvient Aeham. On lui attribue ensuite une chambre avec son oncle dans un foyer de demandeurs d’asile.

Son statut de réfugié obtenu, Aeham Ahmad a pu, un an plus tard, faire venir sa femme et ses enfants. La famille a déménagé pour Warburg, dans le centre du pays. Et, elle s’est agrandie avec la naissance d’une petite fille il y a sept mois.

Cinq ans plus tard : l’Allemagne a-t-elle réussi ?

Cinq ans après, le bilan de la politique migratoire allemande est jugé globalement encourageant par les experts. Fin 2018, 49% des nouveaux venus en provenance de Syrie, d’Irak ou d’Afghanistan, avaient un emploi, indique Herbert Brücker, spécialiste des questions migratoires au sein de l’Institut de recherche sur le marché de l’emploi (IAB).

Ils travaillent en particulier dans les domaines de la gastronomie, des services de sécurité ou de santé, notamment dans les maisons de retraite, où l’Allemagne, pays à la population vieillissante, manque cruellement de personnel.

L’intégration est "un vrai succès", l’Institut de recherche sur le marché de l’emploi, même si l’actuelle crise du nouveau coronavirus a brutalement freiné cette tendance positive.

Dans une récente étude, l’Institut économique berlinois (DIW) tire lui aussi un bilan globalement positif, mais avec plusieurs bémols. Il regrette ainsi que les femmes, qui doivent souvent s’occuper d’enfants en bas âge, et les migrants à faible qualification, restent encore largement sur la touche.

Montée de l’extrême droite