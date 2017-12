Wilson Fache, correspondant en Irak: "La guerre touche peut-être à sa fin"

Après 18 mois de campagne contre les terroristes du groupe État islamique, 4 F-16 belges sont de retour au pays. Que se passe-t-il désormais sur place ? Il y a une semaine, le président français annonçait à la télévision que la victoire contre les terroristes en Syrie serait pour mi ou fin février.

Wilson Fache, correspondant RTBF en Irak, suit le conflit de près et analyse au micro de la Première la situation sur place. "Il y a une semaine ou deux, je parlais des F-16 belges avec un haut gradé irakien qui me disait de manière assez surprenante qu'il n'aimait pas les Belges. J'ai demandé pourquoi et il m'a expliqué 'parce que les Belges ont des règles d'engagement trop difficiles'."

En effet, plusieurs fois ce haut placé aurait demandé un soutien aérien aux Belges qui lui aurait été refusé parce que les Belges ont expliqué qu'il n'y avait pas assez de preuves qui permettaient d'identifier qu'il y avait une menace terroriste sur le terrain et ils ne voulaient pas faire de victimes civiles. "C'est donc tout à l'honneur de nos F-16 et ça tend à confirmer ce qu'il disait depuis le début, c'est que ce ne sont pas des va-t'en-guerre et qu'ils font tout pour éviter de faire des victimes collatérales" explique le correspondant.

Manque de transparence belge

Cependant, ce qui est reproché aux F-16 belges, c'est le manque de transparence de cette mission. Un bilan assez opaque puisqu'on ne sait pas où ces F-16 frappent ni qui ils frappent ou avec quelles munitions. Du coup, pas de possibilité de vérifier de manière indépendante l'incidence des bombardements belges en Irak et en Syrie.

"La défense dit qu'elle n'a pas fait des victimes collatérales et on doit les croire sur parole parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Après, si on creuse un peu, on se rend compte qu'ils n'en sont pas sûrs en fait, puisqu'il n'y a pas d'enquête de terrain" détaille Wilson Fache.

Sur le terrain, le correspondant affirme que la guerre touche peut-être à sa fin. L'Iran a déclaré la victoire, la Russie l'a fait, les États-Unis vont le faire, le régime de Bachar al-Assad va le faire, les Kurdes aussi. Par contre, si tout est vrai dans les faits, ça ne veut pas pour autant dire que c'est la fin du groupe État islamique : "il retourne à ces formes d'origine, c'est-à-dire un groupe insurgé et clandestin qui agit plutôt dans l'ombre et qui ne va plus contrôler de larges territoires, mais qui va continuer à représenter une menace."

Falah Mustafa, le ministre kurde irakien des Affaires étrangères, va également dans ce sens : "certains combattants ont traversé la frontière vers la Syrie et certains ont été tués, mais ils sont nombreux. Le combat contre l'État islamique ou la guerre contre le terrorisme n'est pas que militaire, il y a plusieurs dimensions : sociales, culturelles, économiques, éducatives, idéologiques."

L'après Etat islamique

Les régions gèrent différemment le retrait de Daesh de leurs territoires. "J'étais en Syrie il y a quelques semaines. On voit que dans cette partie-là du pays il y a assez peu de soutien gouvernemental ou humanitaire, parce que c'est plus difficile d'accès et parce que la situation est plus compliquée" explique Wilson Fache.

En ce qui concerne la question syrienne, le journaliste se dit peu optimiste car la guerre est loin d'être terminée dans ce pays-là. "Il y a le groupe État islamique, ça, c'est un conflit. Ensuite il y a les rebelles, par exemple dans la Ghouta, que le régime, avec l'appui des Russes, continue à bombarder de manière récurrente. Il y a le conflit éventuel avec les Kurdes." Une certaine accalmie peut-être, mais le retour de la paix reste incertain.