WhatsApp touché par une faille: il est conseillé de mettre l'application à jour

La panne de Facebook et la dépendance aux réseaux sociaux - JT 19h30 - 14/03/2019 Hier et cette nuit, vous avez peut-être fulminé de ne pas pouvoir utiliser Whatsapp, Instagram et Facebook. Des centaines de millions d'utilisateurs ont été victimes de ce qui est qualifié par Facebook de panne, et pas d'attaque informatique. Cette panne a fait prendre conscience à certains de leur dépendance aux réseaux sociaux. Et même si des applications existent pour une détox numérique, ce n'est pas forcément la solution.