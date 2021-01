Washington, ville sous haute tension à l'approche de l'investiture de Joe Biden

Avec plus de 20.000 soldats de la Garde nationale bientôt déployés et des quartiers entiers barricadés, Washington est sous haute surveillance face aux menaces de nouvelles manifestations des partisans de Donald Trump d'ici la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier.

La police et l'armée ont été assaillies de critiques pour leur manque de préparation lors de la manifestation des partisans du président sortant le 6 janvier. Plusieurs centaines d'entre eux avaient envahi le Capitole, semant le chaos au sein du temple de la démocratie américaine. Au moins cinq personnes sont mortes lors de ces violences.

L'assaut a entraîné la mise en accusation au Congrès mercredi de Donald Trump pour "incitation à l'insurrection". Les dix élus républicains ayant voté en faveur de cette inculpation bénéficient d'une protection rapprochée.

"Des collègues se déplacent désormais avec des escortes armées", a expliqué jeudi sur MSNBC l'un d'eux, Peter Meijer. "Nous pensons que des gens pourraient tenter de nous tuer".

Selon un récent rapport interne du FBI, cité par les médias américains, un "groupe armé identifié" se prépare à "prendre d'assaut" des bâtiments gouvernementaux dans les 50 Etats américains et dans la capitale dans les jours prochains et jusqu'à l'investiture du président démocrate.

►►► Veillée d'armes aux Etats-Unis: le FBI craint de nouvelles protestations violentes

Le FBI évoque notamment la mouvance d'extrême droite Boogaloo, qui prône la guerre civile pour renverser le gouvernement, et cite des menaces crédibles dans les Etats du Michigan et du Minnesota.

Dans le Michigan, des sympathisants du Boogaloo ont été arrêtés en octobre pour avoir projeté d'enlever la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer.

Menace importante pour la sécurité

A Olympia, capitale de l'Etat du Washington dans le nord-ouest, 750 membres de la Garde nationale ont été déployés pour protéger le siège du gouvernement local.

Et en Floride, le tribunal de la capitale Tallahassee sera fermé les 19 et 20 janvier en raison de "manifestations potentielles près du capitole" de cet Etat du sud-est, selon les autorités locales.

A Washington, la capitale fédérale, "on peut s'attendre à plus de 20.000 membres de la Garde nationale", soit plus de militaires qu'en Irak et en Afghanistan combinés, pour protéger la cérémonie, a indiqué mercredi le chef de la police, Robert Contee.

"Il y a une menace importante pour la sécurité et nous travaillons à réduire cette menace", a-t-il expliqué, alors que la capitale est déjà sous haute tension.

Dissuader la population