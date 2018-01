Washington gèle un versement de 65 millions de dollars pour les Palestiniens

Les Etats-Unis ont décidé mardi de "geler" plus de la moitié de leurs versements prévus à l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Nouveau message de défiance à l'égard de l'ONU qui est également un nouveau coup dur pour les Palestiniens.

Sur les 125 millions de dollars de contribution volontaire américaine escomptée par cette agence, l'UNRWA, pour 2018, Washington a confirmé l'octroi d'une "première tranche" de 60 millions pour payer notamment les salaires dans les écoles et le système de santé en Jordanie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a annoncé le département d'Etat américain.

"Sans cet argent", "les opérations de l'UNRWA étaient menacées", a justifié un responsable.

Mais les 65 millions restants "vont être retenus" jusqu'à nouvel ordre. "Ils sont gelés à ce stade, ils n'ont pas été annulés", a assuré la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, devant la presse à Washington.

Seconde tranche soumise à conditions

La diplomatie américaine, qui ne cesse de critiquer l'ONU depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump il y a un an, réclame de "revoir en profondeur la manière dont l'UNRWA fonctionne et son financement". Elle demande à d'autres pays de contribuer davantage, car les Etats-Unis ne veulent plus fournir à eux seuls 30% des fonds de cette agence.

Pour débloquer la seconde tranche, il faudra donc que "des réformes soient engagées" afin "de faire en sorte que l'argent soit mieux dépensé", a prévenu Heather Nauert.

Priver l'UNRWA de ce montant "aura des conséquences dévastatrices pour les réfugiés palestiniens vulnérables au Moyen-Orient", a prévenu le secrétaire général de l'organisation Norwegian Refugee Council, Jan Egeland, dans un communiqué.