Washington expulse deux diplomates cubains à l'ONU pour atteinte à la sécurité nationale

Historique des relations entre Cuba et les Etats-Unis - JT 18/12/2014 - 17/04/2019 3 Cubains condamnés en 2001 aux Etats-Unis viennent d'être libérés. Cela fait plus d'un demi siècle que les relations étaient gelées entre les Etats-Unis et Cuba. Vues: Vues d'archives de Fidel Castro et d'Ernesto Guevara en 1956 lorsqu'il débarque à Cuba pour combattre le régime de Batista ; vues d'archives de la victoire des rebelles de Castro en 1959 ; vue d'une accolade entre Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev ; vues d'archives de combats en 1962 entre soldats de Castro et des exilés cubains entraînés par la CIA (baie des cochons) ; vues d'armes russes sur le sol cubain (octobre 1962) ; vues de navires de guerre américains ; vues d'un défilé militaires à La Havane ; vue d'ouvriers dans une usine de fabrication de cigares ; vues d'une culture ; vue de Cubains fuyant l'île dans une petite embarcation ; vue de Jimmy Carter en visite à Cuba (présence de Fidel Castro) ; vue de l'annonce de la levée des restrictions américaines afin de permettre aux personnes de visiter leur famille à Cuba et de leur envoyer des biens ; vue du bâtiment du bureau des intérêts américains à La Havane ; vue de la poignée de mains entre Barack Obama et Raul Castro lors des funérailles de Nelson Mandela.