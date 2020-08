Washington confirme la saisie de pétrole iranien de 4 tankers destinés au Venezuela

Les Etats-Unis ont confirmé vendredi avoir saisi la cargaison de quatre tankers transportant du pétrole iranien à destination du Venezuela pour le compte des Gardiens de la Révolution que Washington considère comme une organisation terroriste.

Plus d'un million de barils de pétrole a été saisi, ce qui représente la plus grosse saisie américaine de pétrole iranien, a précisé le ministère américain de la Justice dans un communiqué, confirmant des informations publiées par le 'Wall Street Journal'.

Le ministère a affirmé avoir déposé le 2 juillet devant un tribunal fédéral de Washington une plainte et un ordre de saisie pour les cargaisons des pétroliers Bella, Bering, Pandi et Luna, en route vers le Venezuela.

"Le gouvernement annonce aujourd'hui avoir effectué cette saisie avec succès et confisqué environ 1,12 million de barils de pétrole", ajoute le communiqué. "Avec l'aide de partenaires étrangers, cette cargaison saisie est maintenant entre les mains des Etats-Unis".

Washington semble établir un lien entre cette opération et l'incident en mer d'Oman dénoncé mercredi par l'armée américaine, lorsque les forces iraniennes ont arraisonné un pétrolier battant pavillon du Liberia dans les eaux internationales, utilisant un hélicoptère et deux navires pour en prendre le contrôle.

"Après la mise en oeuvre de l'ordre de saisie américain, la marine iranienne a arraisonné un navire étranger à l'affaire, dans une tentative apparente de récupérer le pétrole confisqué, mais elle n'y est pas parvenue", indique le communiqué du ministère de la Justice, rappelant que le commandement central de l'armée américaine (Centcom) a publié une vidéo de l'incident.

Entre mensonge et guerre psychologique

L'ambassadeur iranien au Venezuela, Hojat Soltani, a déclaré sur Twitter que les informations sur la saisie des tankers iraniens constituaient "encore un autre mensonge et une guerre psychologique" de la part des Etats-Unis.

"Les navires ne sont pas iraniens et ni le propriétaire ni le drapeau n'ont quoi que ce soit à voir avec l'Iran", a tweeté en espagnol Hojat Soltani.

Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole du monde mais sa production s'est effondrée et le pays manque de carburant. Les sanctions américaines contre le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro l'ont obligé à se tourner vers des alliés comme l'Iran qui a envoyé plusieurs pétroliers plus tôt cette année pour pallier cette pénurie.

