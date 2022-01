VW et les moteurs diesel, la plus grosse tricherie de l’histoire industrielle

L’histoire continue revient sur un événement qui a fait trembler le monde de l’automobile. La fraude au moteur diesel de VW entre 2009 et 2015 est considérée comme la plus grosse fraude de l’ère industrielle. Une fraude qui a conduit VW à devoir sortir le chéquier, 25 milliards de dollars tout de même, qui a conduit les autorités à revoir toute la politique d’homologation, qui a conduit de plus en plus de villes à interdire les véhicules les plus polluants, (surtout les diesels) et qui a précipité le déclin des diesels au profit de l’essence et des moteurs électriques.

Pour cacher un mensonge, il faut mentir mille fois, dit un proverbe indien. Mentir mille fois Volkswagen à fait bien pire. Le groupe allemand a menti à 11 millions de propriétaires de voiture diesel. Pourtant VW n’est pas parvenu à cacher son mensonge. Voici l’histoire d’une tricherie sans précédent dans l’industrie, par son ampleur et par ses conséquences aussi.

Pour comprendre cette fraude, on va s’intéresser particulièrement à la manière dont elle a été découverte. C’est aux Etats-Unis que ça se passe. Nous allons vous raconter toute la détermination des autorités américaines pour traquer VW. Une détermination qui tranche avec ce qui s’est passé en Europe ou les Etats ont à peine osé s’attaquer à leur industrie automobile.

Bien sûr on ne sait pas ce qui se serait passé si VW avait été un constructeur américain, et il y a sans doute une dimension géostratégique derrière cette affaire. Mais voilà, cette affaire révèle un choc des cultures entre l’européen VW qui considère que contourner les règles fait partie du jeu et l’Amérique intraitable sur cette question.

Francfort, Allemagne, 18 septembre 2015

Francfort, Allemagne, le 18 septembre 2015. Les allées du plus grand salon de l’Auto du monde viennent d’ouvrir. C’est la grand-messe de l’automobile made in germany. Cette année, les grands constructeurs allemands se surpassent pour offrir des stands gigantesques, à la mesure de leurs ambitions. Parmi les nouveautés, l’Audi A4, la voiture la plus vendue du groupe VW avec ses nouveaux moteurs TDI. Des turbos diesel qui représentent en Europe, le plus gros des ventes.