Vue cachée sur l'Acropole ou la face cachée du tourisme à Athènes

Irini et Alexios n’en reviennent toujours pas. En 2011, le couple s’offre appartement avec une vue imprenable sur l'Acropole. Six années de bonheur avant une nouvelle qui va changer leur vie. Et leur vue.

Depuis quelques semaines, leur rêve a viré au cauchemar. Un immeuble de dix étages est sur le point d’être terminé. "Ici, assis à table, on pouvait voir l’acropole. Tandis que maintenant, pour l’apercevoir, on doit aller tout au bout de la terrasse et même là, on ne voit l’Acropole qu’à moitié."

Il y a encore quelques semaines, le couple pouvait apercevoir Athènes, sur 360 degrés. Aujourd’hui, Irini a encore du mal à y croire : "j’ai vécu cela comme une agression, chez moi. On aurait pu tous être heureux. Les promoteurs immobiliers auraient pu faire leur business en nous respectant, nous qui avons acheté une vue sur l’Acropole. Ils auraient pu respecter le caractère du quartier et son architecture."

Trucs et astuces immobiliers

Légalement dans leur rue, les immeubles ne peuvent pas dépasser les sept étages. Alors comment cela est-il possible ?

"En fait, ils ont pu construire aussi haut ici car ils ont acheté un terrain de l'autre côté de l’avenue", explique Alexios. "Sur l'autre avenue, ils peuvent construire jusqu’à dix étages. Donc, comme les bâtiments sont maintenant liés entre eux, ils ont utilisé l’autorisation de l’autre terrain pour construire dix étages ici au lieu de sept normalement."

Malaise et polémique à Athènes

En théorie, la ville fait tout pour harmoniser la hauteur des bâtiments malgré les changements de relief. Nous avons tenté de contacter le promoteur immobilier, sans réactions de sa part.

A Athènes, personne n’aime parler du problème. Mais Yorgos Apostolopoulos, l'adjoint au Maire, accepte finalement de s'exprimer : "Ce bâtiment a été construit, à priori sur une base légale. Mais je sais qu’il y a toute une série d’actions en justice introduites contre ce projet. Finalement, ce sera au conseil d’État de décider si l’entrepreneur a suivi la loi à la lettre."

A Athènes, ce n'est pas un cas isolé. Rien qu’au sud de l'Acropole, plusieurs projets immobiliers inquiètent les habitants, notamment Eirini Frezadou. Elle est urbaniste et porte-parole d’une association de riverains, opposés à ces nouveaux projets : "Juste à côté de chez moi, ils ont détruit plusieurs maisons. Vous pouvez voir ce qui va se construire. Ils ont reçu le feu vert de la municipalité d’Athènes et il y aura ici un hôtel de 5500m2."

Si le projet aboutit, Eirini et ses voisins risquent donc de ne plus voir, non plus, l'Acropole. Elle crie au scandale et évoque des irrégularités : "la procédure n’a pas été respectée. Le permis de bâtir a été délivré malgré le refus du comité architectural. Et sans être passé devant le conseil archéologique central."

Explosion du nombre de touristes et permis bloqués

En 2018, les touristes ont été 30 millions à avoir visité la Grèce. Une hausse de 10 % et 16 milliards d'euros de revenus supplémentaires. Cela donne donc des idées à certains promoteurs immobiliers qui souhaitent agrandir ou construire plus haut, pour plus de rentabilité.

Mais en Grèce, la polémique prend une telle ampleur dans tout le pays que les autorités ont dû réagir en urgence.

Le gouvernement grec vient d’annoncer que toutes les procédures de permis seront bloquées pour tout nouveau bâtiment de plus de 17 mètres de haut, dans le quartier de l’Acropole.