Voyages à l'étranger: voici les nouvelles destinations pour lesquelles il ne faudra pas faire de quarantaine ou de test au retour

Il fait beau, il fait chaud et les frontières sont ouvertes : le moment est venu de réserver vos vacances.

Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous avons rassemblé sur une même carte interactive des informations venant de plusieurs sources. Elle reprend les informations publiées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). On y retrouve les codes couleurs, du vert au rouge, en fonction du taux d’incidence et de positivité dans chaque région des différents pays membres de l’Union européenne.

Ces codes couleurs sont mis à jour par l’ECDC tous les jeudis. Dès que de nouvelles données sont mises en ligne par l’Agence, notre carte s’adapte automatiquement.

Voici les pays/régions qui sont désormais en vert dès ce jeudi :

Pohjois — ja Itä-Suomi en Finlande

Région du Molise en Italie

Lubuskie et Podkarpackie en Pologne

Le Nord-Est et le sud-est de la Roumanie

►►► À lire aussi : Un voyage prévu en juin, juillet ou août ? Quelles démarches ? Vacciné ou pas, ça change quoi ? Les réponses aux questions que vous vous posez

Voici les régions qui sont désormais en orange dès ce jeudi :

En Espagne : la Catalogne et Murcia

En France : la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

En Italie : toute l’Italie à l’exception du Molise (Vert) et de la Calabre et de la Basilicata (les deux sont en rouge)

Toute l’Allemagne

La Croatie

Plusieurs régions en Pologne

Chypre

En revanche, le Nordland en Finlande est passé en orange, alors qu’il était en vert jusqu’à présent, tout comme Tromms og Finnmark, passé en rouge, alors qu’il était en orange jusque-là.

Rappelons que pour les retours des zones en orange ou en vert, une quarantaine n'est pas nécessaire au retour. Pour ce qui est des zones rouges, le Comité de Concertation devrait annoncer que la quarantaine ne sera plus nécessaire, mais bien le test.