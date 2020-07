Voyages à l'étranger : la Catalogne et l'Aragon deviennent zones oranges pour le SPF Affaires étrangères

Suite à la recommandation faite aux habitants de Barcelone et de sa banlieue de "rester chez eux" de la part du gouvernement catalan, le SPF Affaires étrangères a décidé de placer la Catalogne en zone orange. Par ailleurs l'Aragon voisin passe lui-aussi en orange.

La Catalogne et l'Aragon sont les deux régions qui inquiètent le plus les autorités espagnoles, qui surveillent au total plus de 150 foyers de contagion dans le pays.

Nombreuses régions sous surveillance

En Catalogne, 160.000 personnes dans la ville de Lérida et des communes voisines ont été reconfinées mercredi après un bras de fer entre le gouvernement régional et la justice.

L'appel à ne pas sortir a été élargi à d'autres communes de la même zone, ce qui porte désormais le total de personnes concernées à environ 250.000 dans la province de Lérida.

Face à ce rebond des contagions, de nombreuses régions espagnoles dont la Catalogne ont décidé de renforcer le caractère obligatoire du masque qui doit être porté à tout moment sur la voie publique et dans les lieux clos, même lorsque la distance de sécurité est respectée. L'Espagne, qui déplore officiellement plus de 28.400 morts de la pandémie, est l'un des pays les plus affectés en Europe.

Le SPF Affaires étrangères recommande de consulter les conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.belgium.be et de s'inscrire sur la plateforme travellersonline.diplomatie.be avant tout voyage.