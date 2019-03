Vox en Andalousie: la voix des anti-migrants entrée au gouvernement

En février dernier, le parti Vox a inauguré son nouveau bureau à El Ejido. Un beau 4 pièces en centre-ville. Une inauguration remplie d’ambition et d’espoir. En décembre ce parti d’extrême droite a obtenu ici 30% aux élections régionales andalouses. Alors maintenant l’objectif affiché est ambitieux, conquérir la mairie voisine. Les invités posent devant une mise en scène de légumes, tomates courgettes et autres concombres. La scène peut paraître incongrue mais les cultures maraîchères sont la fierté et la richesse de la région. El Ejido est au cœur du potager de l’Europe, de la fameuse mer de plastique.

Or Vox est connu pour son discours anti-migrant. Un temps le parti a annoncé son intention d’expulser 52.000 d’entre eux, des illégaux… Irréalisme, suicidaire dans cette région qui vit grâce aux migrants. Face aux réalités du terrain et du business, le discours est plus doux. « L’idée n’est pas que Vox arrive et mette tous les immigrants illégaux dans une fourgonnette ou un bus et les éjecte. » explique Juan Jose Bonilla. « Les migrants sont nécessaires ici mais ce qu’il faut c’est réguler l’immigration. Le problème est qu’il y a beaucoup de main-d’œuvre qui n’est pas régularisée, sans papier et l’objectif de vox est de régulariser cette main-d’œuvre, d’amener des contingents de main-d’œuvre dont on a besoin avec ses permis de travail son contrat son logement et tout en règle. L’immigration sans contrôle cela entraîne une grande insécurité. » Attendus sur la question, les militants de Vox manient avec précaution le sujet de l’immigration. « Il n’y a pas de rejet » justifie Juan Jose Bonilla.

Difficile de se faire une place

Au rond-point de San Isidro non loin d’Almeria, chaque matin on assiste au même rituel. Les travailleurs migrants attendent un potentiel patron pour une seule journée de travail. Certains repartent bredouille, d’autres s’engouffrent dans la camionnette. Les plus anciens sont connus, pour les nouveaux arrivés il faut se faire une place. Officiellement le salaire minimum est de 6,90 euros de l’heure… officiellement car quand on n’a de papier, la journée de travail peut être facturée une trentaine d’euros. Un jeune migrant arrivé depuis quelques mois du Sénégal ose témoigner. S’il est ici c’est pour aider sa famille restée au pays, mais c’est dur. « Je suis venu en zodiac. Je suis passé par le Maroc. Les gens qui arrivent ici ils n’ont pas de papier, ils n’ont rien. Il n’y a plus de travail et le travail il est très peu payé » explique-t-il.

José Garcia Cueva, le syndicaliste, connaît bien ce qu’endurent ces travailleurs. Tract à la main, Code du travail comme argument, il encourage les migrants légaux ou non à défendre leurs droits. Le succès de Vox ne l’a pas étonné, le terreau était fertile dans la région. Mais y a-t-il réellement des raisons de craindre un ancrage durable de Vox et de sa politique. Et si Vox passait aux élections législatives, municipales et mettait en applications ses idées… Quelles conséquences ? « Ils se tirent une balle dans le pied. Appliquer ce qu’ils sont en train de défendre signifie que ce grand business, qu’ils ont monté avec une main-d’œuvre précaire, s’écroulerait. Ce système fonctionne parce qu’il y a des milliers de travailleurs qui vivent dans des conditions très difficiles et donc du coup c’est une situation facile pour être exploités. »

Esclavagisme moderne

Ils seraient ainsi 40.000 à vivoter jusque dans des bidonvilles les chabolas, dans l’espoir d’obtenir des papiers. Certains iraient même jusqu’à payer pour que le patron leur donne un contrat, sésame vers une régularisation rêvée. Trois ans de présence prouvée sont nécessaires, 3 années de labeur pour tenter d’avoir une régularisation. Alors chaque migrant accumule les maigres preuves qu’il peut récupérer.