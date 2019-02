Vous ne comprenez rien à la situation au Venezuela? Voici quelques explications

Au Venezuela, pays pétrolier qui fut le plus riche d’Amérique latine, deux hommes se disputent le pouvoir: Nicolas Maduro, le président élu, mais qui n’est plus reconnu par une partie de la communauté internationale, et l’opposant Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latino-américains et certains pays européens.

Quand on parle du Venezuela, on pense «pénuries», «supermarchés vides», "manifestations monstres», «presse censurée» et «violence».

Comment en est-on arrivé là ?

Le Venezuela, c’est la patrie de Simon Bolivar, considéré par beaucoup de citoyens comme le héros de l’indépendance de l’Amérique latine contre le colon espagnol. Ce glorieux héritage fait partie l’ADN de ce pays, voisin de la Colombie, du Brésil et du Guyana et que borde la mer des Caraïbes.

Le pays, qui compte 30 millions d’habitants, a longtemps été l’un des plus pauvres du monde.

L’or noir, grandeur et décadence

Mais, au début du XXe siècle dernier, on y découvre d’énormes gisements de pétrole. Cet or noir fera la richesse, puis la misère du Venezuela. Ce pétrole représente d’abord une aubaine. Le Venezuela décolle, et profite d’une croissance exceptionnelle jusque dans les années 2000. Mais le pays a pris un gros risque en mettant tous ses œufs dans le même panier, ou dans le même baril pourrait-on dire !