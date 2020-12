Vous n’avez rien suivi aux négociations sur le Brexit ? Voici le résumé des 12 derniers mois

Presque 12 mois plus tard, où en est-on ? A mesure que les jours passent, la perspective d’un "no deal", une sortie de l’Union sans accord, se fait de plus en plus concrète. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a prévenu ce dimanche qu’un échec des négociations commerciales post-Brexit avec l’Union européenne restait le scénario le "plus probable" malgré la décision du Royaume-Uni et de l’UE de poursuivre leurs discussions.

Tout s’était terminé par des chansons, des cris et des discours enflammés le 31 janvier 2020 à Londres. Ce jour-là, les "Leavers", partisans d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, fêtaient le début d’une nouvelle ère. Depuis le 1er février, l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’UE est entré en vigueur. Restait à négocier dans le courant de l'année les conditions du divorce.

Le 19 mars, Michel Barnier annonce qu’il a été testé positif au Covid-19 . Quelques jours plus tôt, un round de négociations entre les deux parties avait de toute façon déjà été annulé à cause de la pandémie.

Today, the second round of negotiations began by videoconference. We must advance across all areas: it is our objective to make tangible progress by June. My thanks go to teams for their availability & flexibility, given the circumstances. I will brief the press on Fri.

EU-UK meeting with @vonderleyen @EP_President & @BorisJohnson A broad & ambitious agreement, in line with #EUCO guidelines, is in our mutual interest. Ready to put a tiger in the tank but not to buy a pig in a poke. Level playing field is essential. https://t.co/uniMjyXvfb

Britanniques et Européens affichent un optimisme prudent au moment d’entamer fin juin cinq semaines d’intenses négociations . Le Premier ministre britannique Boris Johnson souhaite être fixé dès juillet sur la possibilité d’un compromis. "Plus vite nous parviendrons à un accord, mieux ce sera. Il n’y a aucune raison pour que les grandes lignes d’un accord politique ne puissent pas être définies au cours de l’été", insiste un responsable britannique.

"A ce stade, un accord avec le Royaume-Uni et l’Union européenne semble peu vraisemblable. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous gâchons un temps précieux", lance le négociateur européen Michel Barnier, à l’issue de la septième séance de négociations, se disant "déçu et préoccupé".

Juin n’a rien donné, juillet non plus. Le 21 août le Royaume-Uni et l’UE se sont rejeté mutuellement la faute du manque de progrès pour trouver un accord sur leur relation post-Brexit. Les Européens pointent "une perte de temps précieux" tandis que les Britanniques les accusent de rendre les négociations "inutilement difficiles".

Selon le Financial Times, les Britanniques se préparent même à revenir sur certains engagements passés . Le journal révèle que le gouvernement britannique compte quelques jours plus tard un texte de loi qui "éliminerait" la portée juridique de certaines parties de l’accord encadrant la sortie de l’UE le 31 janvier dernier, dont les réglementations douanières en Irlande du Nord.

Trois semaines plus tard, le 7 novembre, les deux parties font toujours état de "grandes divergences" , même si "quelques avancées ont été faites" selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Constat similaire du côté de Downing Street : "D’importantes divergences subsistent dans un certain nombre de dossiers, y compris la pêche et le soi-disant cadre non faussé de concurrence".

Chapitre 9 : 30 novembre, ça sent de plus en plus le roussi

Le 13 novembre, Dominic Cummings, artisan du Brexit, quitte son poste de conseiller de Boris Johnson. Deux semaines plus tard, Michel Barnier lance cet avertissement : "On n’est pas loin du moment Take it or leave it" (à prendre ou à laisser).

De part et d’autre de la Manche, on se parle, certes, mais on ne s’entend toujours pas. L’idée de poursuivre les négociations en 2021 fait malgré tout son chemin. L’eurodéputée centriste française Nathalie Loiseau (Renew) évoque cette idée : "S’ils ne peuvent pas bouger, pourquoi ne pas considérer qu’on se reverra plus tard l’année prochaine. Barnier essaye de faire un bon accord. Si les esprits ne sont pas prêts à ça en décembre 2020, revoyons-nous l’an prochain."