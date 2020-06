Vous comptez vous rendre au Royaume-Uni? Voici les conditions à respecter pendant la quarantaine obligatoire de 14 jours

Depuis ce lundi, toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger doit observer une quarantaine de 14 jours afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus.

La "quatorzaine", qui est entrée en vigueur ce lundi et sera réexaminée par le gouvernement britannique toutes les trois semaines, concerne toutes les arrivées par terre, mer et air, que les voyageurs résident ou pas au Royaume-Uni.

Concrètement, maximum 48 heures avant votre arrivée prévue au Royaume-Uni, vous devez compléter un formulaire qui indique les détails de votre voyage et en particulier l'adresse où vous séjournerez (à vos frais) pendant l'auto-quarantaine de 14 jours. Sur ce formulaire, il faut indiquer votre numéro de passeport, les informations sur votre voyage (port, aéroport, gare ferroviaire, date et heure d'arrivée, numéro de vol, référence de réservation,….), et renseigner une personne de contact pendant votre séjour.

Vous devez imprimer ce formulaire ou le montrer complété sur votre téléphone à votre arrivée. Chaque personne qui voyage avec vous doit compléter un formulaire, à l'exception des mineurs de moins de 18 ans s'ils arrivent et repartent en même temps que vous et s'ils séjourneront à la même adresse que vous.

Exceptions

Des exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers, les personnels de santé, les cueilleurs de fruits ou les voyageurs en provenance d'Irlande, des Îles Anglo-Normandes ou de l'Île de Man.

Le gouvernement de Boris Johnson réfléchit à instaurer des ponts aériens avec certaines destinations touristiques, comme la France ou l'Espagne, ce qui permettrait de contourner la quarantaine.

Ce que vous ne pouvez pas faire pendant la "quatorzaine"

Vous êtes tenu de rester à l'adresse que vous avez indiquée pendant quatorze jours. Vous devez rester en isolation. Sachez-le : si vous avez prévu de visiter le Royaume-Uni pour moins de quatorze jours, vous devez rester en quarantaine pendant l'entièreté de votre séjour.

Contrôles et amendes

Des contrôles aléatoires sont prévus et les contrevenants s'exposent à une amende de 1.000 livres (1.122 euros).

Quarantaine au retour en Belgique

Cela se sait peu mais la Belgique impose aussi une quarantaine à ceux qui viennent du Royaume-Uni. Un avis sur le site de l'ambassade de Belgique au Royaume-Uni explique ce qui est imposé aux ressortissants belges, aux personnes ayant leur résidence principale en Belgique et aux résidents de longue durée. Ils doivent respecter deux conditions lors de leur retour en Belgique :