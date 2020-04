Voter en temps de coronavirus : la Corée du Sud plébiscite l'équipe au pouvoir

Des gants jetables pour tous - © ED JONES - AFP Des isoloirs à l'extérieur pour les personnes en quarantaine - © ED JONES - AFP Dépouillement dans un gymnase: toutes les précautions sont prises - © JUNG YEON-JE - AFP

La Corée du sud est un des premiers pays à avoir maîtrisé la propagation du coronavirus et elle a pris des mesures drastiques pour rendre possible ce scrutin : prise de température pour tous les électeurs à leur arrivée au bureau de vote, des masques, du gel désinfectant et des gants en plastique jetables, une distance à respecter d’un mètre minimum et même pour ceux qui dépassent les 37°5 un isoloir spécial désinfecté à chaque électeur.

Même les personnes en quarantaine ont pu voter. Ils sont pas moins de 60.000, et ceux-là ont pu exprimer leur vote en horaire décalé, après les autres, et à condition de ne pas présenter de symptômes, en signalant leur déplacement aux autorités, car dans ce pays, la quarantaine est prise très au sérieux. Et enfin, un quart de la population a pu voter anticipativement, par la poste ou dans des bureaux de votes spéciaux ouverts le week-end dernier.

Toutes les précautions ont été prises et surtout qu’elles ont été respectées. C’est révélateur de la façon dont la Corée du sud a réussi à limiter les dégâts causés par l’épidémie. Cette petite démocratie d’Asie a été le deuxième foyer d’infection après la Chine, mais elle a réussi à juguler l’épidémie avec ce jeudi 10.613 cas et 229 décès, pour une population qui frise les 52 millions d’habitants.

Mercredi, Séoul a pour la septième journée d'affilée annoncé un bilan quotidien inférieur à 40 nouvelles contaminations (27 cas sur 24 heures).

La recette sud-coréenne, c’est le dépistage massif, le traçage de la population via les données personnelles des smartphones pour établir précisément la carte de tous ceux qui ont été en contact avec des malades et la mise en quarantaine des personnes suspectes.

La Corée du Sud exporte même des tests vers une vingtaine de pays.

L a crise du coronavirus a dominé la campagne électorale

Au départ l’enjeu de ce scrutin aurait dû être la crise économique que traverse la Corée, ainsi que les scandales de corruption éclaboussant l’entourage du président, mais bien évidemment, le coronavirus a éclipsé tout cela.

Le président Moon Jae-in partait avec un sérieux handicap, malmené par des affaires d'abus de pouvoir et une croissance économique atone, tout en essuyant des critiques pour le fiasco de ses ouvertures diplomatiques vers Pyongyang.

En Corée du sud, 35 partis prenaient part aux élections, mais le scrutin s’est joué entre la majorité libérale démocrate du président Moon Jae-in et l’opposition conservatrice.

Au tout début, fin février, le nombre de cas a explosé et le coronavirus a plombé la cote de popularité du gouvernement, mais depuis que les chiffres sont bons, l’épidémie a plutôt joué en faveur du gouvernement sortant. Et cela s’est vérifié avec le résultat des urnes : avec deux tiers des sièges, on peut parler de plébiscite pour l’équipe au pouvoir.