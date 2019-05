Votation suisse: oui à un durcissement de la loi sur les armes

Un rejet de modification de la loi aurait compromis la participation de la Suisse à l’espace Schengen. La coopération se serait terminée automatiquement, à moins que les 28 États membres et la Commission européenne n'aient accepté une dérogation helvétique. Une « pression européenne » qui a dérangé plus d’un Suisse.

Avant le vote, le gouvernement suisse avait averti les électeurs qu'un rejet de cette nouvelle législation pourrait conduire à une exclusion de la Confédération - qui n'est pas membre de l'UE - des accords européens de Schengen et Dublin auxquels elle est associée. Une telle exclusion aurait eu des conséquences dans les domaines de la sécurité et de l'asile, mais aussi en matière de tourisme, et aurait coûté plusieurs milliards de francs suisses par an, selon les autorités fédérales.

« Dommage que la population ait suivi l'argument de la peur avec Schengen. C'est un peu malheureux, mais nous acceptons le résultat », a réagi Olivia de Weck, vice-présidente de ProTell, le lobby pro-armes suisse qui s'était fortement mobilisé contre la nouvelle législation. « C'est la démocratie qui prime », a souligné Mme de Weck, ajoutant: « Nous savions que ça allait être difficile. »