Volte-face d'Emmanuel Macron sur le pass sanitaire dans les cafés, restos, commerces: "Une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom"

Le pass sanitaire (vaccin ou test PCR négatif) va donc devenir obligatoire à partir du 21 juillet, pour les lieux de loisirs et de cultures accueillant plus de 50 personnes. Début août il s’étendra aux bars (terrasses comprises), aux restaurants, aux avions, centres commerciaux…

Pour ses détracteurs, ces mesures ont été prises sans débat au préalable, ni consultation de différents experts. Le fil conducteur de ces mesures reste un simple avis de l’Académie nationale de médecine pour une "bonne vaccination". Le président a de plus promulgué la fin de la gratuité des tests PCR et antigéniques pour le mois d’octobre, chose qui n’était pas non plus d’actualité avant. L’état d’urgence sanitaire a aussi été remis en place en Martinique et à la Réunion ainsi qu’un couvre-feu.

Ce coup de vis supplémentaire doit servir à relancer la campagne vaccinale qui est en baisse depuis quelques semaines. "Pour nous protéger et pour notre unité, nous devons aller vers la vaccination de tous les Français car c’est le seul chemin vers un retour à la vie normale", a poursuivi Emmanuel Macron.

D’autres mesures ont été prises comme l’obligation vaccinale pour le personnel médical et les pompiers. Si à partir du 15 septembre les soignants ou pompiers ne sont pas vaccinés, ils ne pourront plus travailler et ne seront plus payés ont affirmé le ministre de la santé Olivier Véran et Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement. La police et la gendarmerie ne sont quant à elle pas concerné par ces mesures et pourront utiliser le pass sanitaire, qui peut contenir un simple test négatif.