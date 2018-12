Vol d'essai d'un nouvel avion chinois, Washington soupçonne un piratage

Le troisième prototype de l'avion de ligne chinois C919 a effectué ce vendredi son premier vol d'essai. L'appareil doit venir concurrencer le Boeing 737 et l'Airbus A320. Un test effectué alors que des soupçons de piratage pèsent sur la fabrication de cet appareil.

Il devrait embarquer jusqu'à 168 passagers et effectuer des vols de plus de 5.000 kilomètres : après 38 minutes de vol, le troisième prototype du C919 a atterri sans encombre à l'aéroport international de Pudong, à Shangai, à 12h45 heure locale. Cet avion chinois biréacteur doit poursuivre ses vols d'essais dans le centre de la Chine, ajoute son concepteur. Au total six autres appareils doivent être testés en vol l’année prochaine. Plus de 800 commandes de cet avion ont déjà été enregistrées avant sa commercialisation.

Des soupçons de piratage

Le C919 est considéré comme un symbole des ambitions chinoises dans l'aéronautique civile et de la politique de modernisation du président Xi Jinping. Un président qui tente de combler le retard technologique en violant la propriété intellectuelle selon les Etats-Unis.

Il y a plusieurs mois l'ex-ministre américain de la Justice Jeff Sessions se disait convaincu que "l'espionnage économique chinois contre les Etats-Unis augmentent rapidement". Des vols d'informations qui concerneraient notamment des moteurs d'avions. En septembre dernier, Jeff Sessions annonçait l'inculpation d'agents chinois pour piratage de systèmes informatiques de différentes sociétés. Des vols destinés à s'approprier des informations à propos de moteur d'avion de ligne.

Inquiet, Donald Trump envisage d'ailleurs de prendre un décret au nom de l'urgence nationale interdisant aux

entreprises américaines d'utiliser des équipements de télécommunications fabriqués par les groupes chinois Huawei et ZTE , ont rapporté à Reuters trois sources au fait du dossier. Un tel décret présidentiel, qui pourrait être signé dès janvier, aboutirait à exclure du marché américain les deux entreprises chinoises. Les Etats-Unis estiment qu'elles sont liées au gouvernement chinois et que leurs équipements sont susceptibles d'être utilisés à des fins de cyberespionnage.