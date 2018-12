Voitures incendiées, vitrines brisées: les images de Paris au lendemain d'une journée de violences

Au total, la police a procédé à l'interpellation de 412 personnes. Parmi les 133 blessés, 23 font partie des forces de l'ordre, a détaillé la préfecture de police. Toute la journée de samedi, Paris a été le théâtre d'importantes violences urbaines dans l'ouest et le centre de la capitale.

Les violences samedi à Paris dans le sillage des "gilets jaunes" ont fait 133 blessés et conduit au placement en garde à vue de 378 personnes, selon un bilan de la préfecture de police dimanche.

Barricades, voitures incendiées, commerces pillés, affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, les violences d'abord concentrées en matinée au niveau de l'Arc de Triomphe, se sont ensuite multipliées dans la capitale où quelque 4600 membres des forces de l'ordre avaient été mobilisés.

"Il y a eu une stratégie gérée par des professionnels du désordre, des professionnels de la casse", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur TF1, samedi soir. "On a identifié à peu près 3000 personnes qui ont tourné dans Paris" et ont commis des dégradations, "ce qui a rendu effectivement beaucoup plus difficile l'intervention des forces de l'ordre", a ensuite expliqué le ministre sur BFMTV.