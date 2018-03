Voilà comment un client du Super U a donné l'alerte aux gendarmes

Christian Guibbert a emmené son véhicule au garage pour des réparations. En attendant l'entretien de sa voiture, il est allé faire des courses avec son épouse et sa belle-sœur du supermarché Super U à Trèbes.

Il raconte à l'AP ce qu'il a vu: "On est rentré, on a fait quelques courses et quelque temps après on a entendu plusieurs détonations. Je suis allé voir ce qu’il en était, j’ai aperçu un homme à terre et une personne très excitée qui avait une arme de poing dans une main et un couteau de l’autre qui criait Allah Akbar."

À partir de là, l'ancien policier est allé avec son épouse, sa belle-sœur et des clients qui étaient à proximité et leur a dit d'aller se mettre à l’abri dans un frigo de boucher, fermé de l’intérieur. "Moi je suis ressorti, je suis allé en direction du gars, j’ai appelé la gendarmerie, je leur ai dit ce qu’il se passait, j'ai donné le signalement de l’individu avec ce qu’il avait dans les mains. À ce moment, il m’a aperçu, il m’a couru après. Moi bien sûr je suis parti, je l’ai semé, et quand je me suis retourné il n’était plus là. J’ai pris une porte de secours et j’ai vu les gendarmes arriver."