Vò, en Italie : un laboratoire grandeur nature pour le coronavirus

Adriano Trevisan, 78 ans, est décédé le 21 février dernier après 15 jours d'hospitalisation et un sévère pneumonie bilatérale. Il restera dans l'histoire de l'épidémie comme le premier mort Covid-19 en Italie. Il habitait à Vò près de Padoue. Le lendemain de son décès, les trois mille habitants du village sont testés pour le coronavirus. "Avec ces premiers tests, nous avons découvert que plus de cent personnes étaient positives dans la population, mais 75% ne présentaient aucun symptômes" explique Giuliano Martini, le maire, qui est aussi le pharmacien de Vò.

Le village devient la première zone rouge en Vénétie, les habitants sont isolés du reste du monde. Un virologue de l'hôpital universitaire de Padoue, le professeur Andrea Crisanti, décide alors de transformer le village en laboratoire scientifique, pour réaliser une grande étude épidémiologique. "Avec les premiers tests, nous avons découvert que 3 % de la population de Vò étaient positives, c'était énorme comme nombre" explique le virologue.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Après 15 jours de confinement total, les 3000 habitants sont donc devenus des cobayes de laboratoires, ils sont testés une seconde fois et surprise il ne reste alors que 6 personnes positives. La preuve que multiplier les tests et isoler les positifs sans symptôme est la seule voie possible : "Vò est un laboratoire exceptionnelle car la population n'avait plus aucun contact avec le monde extérieur" explique le professeur de Padoue, "à Vò, nous avons prouvé scientifiquement des choses que personne n'avaient démontré auparavant, notamment que les personnes positives sans symptômes transmettent bien la maladie!”

Stratégie régionale

Tester et isoler. La stratégie de Vò est alors appliquée à toute la région de Vénétie, encouragée par les scientifiques. La région a réalisé 130.000 frottis en un mois. Résultats : pour cinq millions d'habitants, seulement 10.000 malades et 500 décès, beaucoup mieux que la Lombardie voisine.

Le gouverneur de la région, Luca Zaia, estime que cette stratégie permettra sans doute de faire repartir au plus vite l'économie. "Les patrons nous disent qu'ils veulent relancer l'activité, mais en mettant les ouvriers en sécurité, sans risquer de se retrouver avec des nouveaux foyers d'infections et devoir remettre tout le monde en confinement. Tester, c'est aussi une question de sécurité" explique le gouverneur de La Lega, "nous allons donc aussi chercher les anticorps, et nous pensons délivrer un permis d'immunité à ceux qui auront développé les anticorps, ils pourront reprendre plus vite le travail que les autres, certaines entreprises pensent même tester tout leur personnel pour relancer les activités."