Vladimir Poutine veut renforcer la capacité d'armement de la Russie

"Il ne faut pas attendre mais améliorer la situation dès maintenant." Les mots prononcés par le président russe Vladimir Poutine ce mercredi matin devant le Parlement se voulaient rassurants. Confronté à une grogne sociale depuis des mois, le président russe a promis au Russes une amélioration de leur situation dès cette année.

Vladimir Poutine a vu sa cote de popularité plonger ces derniers mois. Le discours annuel devant les députés russes est traditionnellement consacré aux projets économiques en cours. Ce mercredi, le président prend pour la première fois la parole devant les élus, depuis son élection en 2018, pour un quatrième mandat à la tête du pays.

Ces derniers mois, Vladimir Poutine, à 66 ans, voit sa popularité jusqu'alors spectaculaire dégringoler sur fond de fronde contre le très impopulaire relèvement de l'âge de la retraite et la hausse au 1er janvier de la TVA qui a dopé les prix alors que les revenus des Russes stagnent à de très bas niveaux. Selon le centre indépendant Levada, sa cote d'approbation était de 64% en janvier, son plus bas niveau depuis l'annexion de la Crimée il y a tout juste cinq ans, contre encore 80% au moment de sa réélection il y a moins d'un an.

Selon d'autres sondages récents du même organisme, 55% le jugent personnellement "responsable" des problèmes de leur pays et la proportion de Russes pessimistes sur la situation du pays (45%) dépasse celle de ces optimistes pour la première fois depuis fin 2013.

Plus d'enfants, moins d'impôts

"La pauvreté écrase littéralement les gens (...) 19 millions de personnes vivent aujourd'hui en-dessous du seuil de pauvreté. C'est trop", a déploré aujourd'hui Vladimir Poutine, affirmant qu'un "contrat social" pourrait être mis en place pour soutenir la population dans le besoin.

Armes capable d'atteindre les "centres de décision ennemis"

"Dans cinq ans, environ neuf millions de personnes pourront bénéficier d'un tel soutien", a-t-il précisé. "Plus d'enfants, moins d'impôts", a clamé Vladimir Poutine, sur fond de baisse des revenus réels qui mine la population depuis cinq ans et et d'augmentation de la TVA au 1er janvier.

Le gouvernement a dévoilé début février son plan de plus de 340 milliards d'euros pour atteindre ses objectifs économiques et soutenir une croissance du PIB qui devrait ralentir cette année.

Le président russe a aussi abordé à la fin de son discours les questions internationales qui, selon lui, sont posées à la Russie.

Il a directement mis en cause les Etats-Unis, dans la crise du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire (INF). La Russie a décidé de suspendre sa participation à cet accord, car "nos partenaires américains auraient dû dire les choses honnêtement au lieu d'utiliser des accusations imaginaires envers la Russie pour motiver leur sortie unilatérale de l'accord", a-t-il déclaré. La Russie n'entreprend rien contre les Etats-Unis, elle ne représente aucune menace, elle ne propose que des relations amicales, a-t-il aussi affirmé, en concluant que la sécurité de la Russie sera assurée dans tous les cas. La Russie va déployer des armes capables d'atteindre des "centre de décisions ennemis", a également ajouté le président russe. Plusieurs missiles intercontinentaux seront mis en service, pour renforcer les mises en alertes des avions, ainsi qu'un sous-marin nucléaire armé d’un système de drône.