Fuite de pétrole en Arctique: Vladimir Poutine pique une colère et déclare l'état d'urgence

Il était d’une discrétion étonnante depuis le début de l’explosion de la pandémie dans son pays . Vladimir Poutine vient de réapparaître. Et c’était sur un tout autre sujet. Histoire de bien montrer à quel point il est fâché qu’ une pollution se répande dans une rivière de l’Arctique . Le voilà qui éloigne donc les projecteurs de la situation désastreuse du coronavirus en Russie. Et qui en profite pour faire passer le message que lui, il est capable de gérer une crise.

Quelle est l’ampleur réelle de la pollution ?

C’est une question difficile à trancher. La zone est très retirée dans le Grand Nord russe. Officiellement, le géant minier Nornickel, propriétaire de l’entreprise affirme dans un communiqué que :"Un réservoir de diesel a été endommagé et a connu une fuite à cause de l’affaissement soudain de piliers ayant tenu pendant 30 ans sans aucune difficulté".

Alors pour prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, le gouverneur de la région de Krasnoïarsk, Alexander Ouss, affirme que cette pollution est bien plus importante que celle en 2007 du détroit de Kertch, en mer Noire, causée par la fuite de 5000 tonnes de pétrole et qui avait alors nécessité l’intervention de l’armée et de centaines de sauveteurs. Pour rappel, cette pollution-ci correspondrait à environ 20.000 tonnes, soit 4 fois plus. Mais les deux situations ne sont pas exactement comparables. Le diesel étant plus léger que le mazout, il devrait pouvoir s’évaporer en partie mais son nettoyage est plus toxique, a ajouté Alexander Ouss.