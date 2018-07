Vladimir Poutine est-il le grand vainqueur du mondial?

La Coupe du monde 2018 en Russie s'est terminée dimanche avec le sacre des Bleus. Mais au delà de la victoire sportive, une question se pose: Vladimir Poutine ne serait-il finalement pas le grand vainqueur de ce Mondial ? Pour Elena Volochine, correspondante RTBF en Russie, "malgré toutes les appréhensions concernant la sécurité, les manifestations, les activistes, etc. la Coupe du monde s’est passée de façon complètement réussie."

Même les supporters étrangers - plus de 500 000 selon les estimations - "ont vanté l’organisation, la sécurité, l’ambiance de cette Coupe du monde et leur façon de pouvoir voyager à travers la Russie pour profiter du Mondial", ajoute Elena Volochine. "On peut donc vraiment dire que Vladimir Poutine a réussi son pari."