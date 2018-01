Vladimir Poutine est-il infréquentable?

Charles Michel est arrivé à Moscou pour trois jours de visite officielle. Il y rencontrera Vladimir Poutine. Le contexte est délicat : bras de fer autour de l’Ukraine, opposants arrêtés à quelques mois des présidentielles et ingérences russes dans les démocraties occidentales. Vladimir Poutine est-il dès lors fréquentable ?

Pour Nina Bachkatov, journaliste spécialiste de la Russie, ce n’est pas question de personne. "On est dans des relations diplomatiques entre États. Les Occidentaux se méfient de Vladimir Poutine, mais cette méfiance est peut-être exagérée. Il fait ce qu’il dit : il est très prévisible".

Mais quelle sera la portée de cette rencontre Belgique-Russie ? "Il ne faut pas ici exagérer l’importance de la Belgique, mais il ne faut pas la réduire. Précisément parce qu’elle n’est pas un grand pays moteur de l’Union européenne, elle peut présenter un intérêt de dialogue ou d’intermédiaire."

Pour Aude Merlin, chercheuse au Centre d'étude de la vie politique (Cevipol) à l’ULB, "c’est une visite plus axée sur la realpolitik et l’économie. Nos diplomaties ont du mal à articuler économie et realpolitik, d’un côté, et valeurs et droits humains de l’autre".

Restent les relations compliquées entre l’Europe et la Russie. Pour Nina Bachkatov, c’est l’Union européenne qui a évolué plutôt que la Russie. "L’Europe n’a besoin de personne pour se diviser : elle le fait très bien toute seule. La Russie et la Chine sont des pays structurés avec des diplomaties solides, avec des intérêts nationaux bien identifiés et les moyens de les défendre. Ce que l’Union européenne n’a pas. On ne mesure pas la décrédibilisation de l‘Europe auprès des diplomates russes qui constatent, ébahis que l’Europe ne fonctionne pas. Et l’Europe n’en prend pas la mesure. La Russie n’a pas intérêt à avoir une Union européenne affaiblie."

"Si j’étais Charles Michel…"

"Pour les autorités russes", dit Aude Merlin, "il est plus intéressant de discuter avec d’autres États autoritaires. Et on assiste par ailleurs à une fragilisation des démocraties face aux régimes autoritaires. On peut aussi y inclure la Chine et la Turquie. Si j’étais Charles Michel, je demanderais à Monsieur Poutine la libération d’Oyub Titiev, responsable de l'ONG Memorial arrêté en Tchétchénie, la libération du blogueur de Sotchi… On doit pouvoir parler franchement."

Nina Bachkatov pense que Vladimir Poutine ne conçoit pas ce qu’est la démocratie :"Il a une conception du pouvoir basée sur l’efficacité, dans son pays et à l’international. C’est plus facile pour lui de discuter avec un pays non démocratique. Bien sûr, il faut aborder ce genre de problèmes avec lui. Mais les Russes s’y attendent. Ils savent que ceux qui le demandent le font pour leur opinion et qu’ils n’espèrent pas de réelle libération. Mais c’est important de le faire, ne fut-ce que pour notre dignité."

Nina Bachkatov et Aude Merlin étaient interrogées par Arnaud Ruyssen dans Soir Première.