Vladimir Poutine admirait Jacques Chirac, qu'il considérait comme un dirigeant "sage et visionnaire"

Le président russe Vladimir Poutine a tenu à être présent à Paris ce lundi pour l'hommage rendu à Jacques Chirac. Il faut rappeler que, entre l'arrivée au pouvoir de Poutine en 1999 et le départ de Chirac en 2007, les deux hommes ont entretenu des liens amicaux aux sommets de la politique internationale, s'opposant notamment en 2003 à l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis. Nicolas Sarkozy critiquait son prédécesseur pour "avoir serré la pogne" de Poutine, Jacques Chirac s'inscrivait, lui, dans une certaine tradition gaulliste et non-atlantiste.

Après l'annonce du décès de l'ancien président français, Vladimir Poutine a salué une personnalité "sage et visionnaire", chez qui il admirait "l'intelligence et les grandes connaissances". "C'est un véritable intellectuel, un vrai professeur", avait-il affirmé en juin dernier lors d'une interview au Financial Times. Il y qualifiait même l'ancien maire de Paris de dirigeant l'ayant "le plus impressionné" dans sa carrière.

En 2004, Vladimir Poutine avait invité Jacques Chirac à visiter des installations militaires secrètes près de Moscou, une marque de confiance et un honneur extrêmement rares pour un dirigeant étranger. La russophilie affichée de l'ancien président français (qui se vantait d'avoir traduit dans sa jeunesse le poète russe Alexandre Pouchkine), expliquait également ces bonnes relations. En 2006, Jacques Chirac avait remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine.

Relations franco-russes

La visite à Paris ce lundi de Vladimir Poutine est aussi à lier avec les tentatives récentes d'Emmanuel Macron de relancer les relations franco-russes. Ce dernier tente de sauver l'accord sur le nucléaire iranien, menacé après le départ annoncé de Washington. Emmanuel Macron a multiplié les gestes vers Moscou ces derniers temps, appuyant le retour en juin de la Russie à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Fin août, il a reçu chaleureusement Vladimir Poutine dans sa résidence du Fort de Brégançon, où l'ancien officier du KGB, tout sourire, a passé beaucoup plus de temps que prévu. Un nouveau "sommet Normandie" (Paris, Moscou, Berlin et Kiev) est envisagé cet automne pour faire avancer le processus de paix dans l'est ukrainien, au point mort depuis 2015.