Vives tensions en mer d'Azov: vers l'application de la loi martiale en Ukraine?

La Russie a capturé trois bateaux ukrainiens dimanche soir, provoquant de nouvelles tensions entre les deux pays. Le président ukrainien Petro Porochenko menace désormais d'établir la loi martiale, qui octroierait à l'armée le droit de rétablir l'ordre dans le pays.

Se dirige-t-on vers une nouvelle escalade dans ce conflit qui a déjà fait plus de 10.000 morts? Aude Merlin, spécialiste de la Russie et du Caucase à l'Université Libre de Bruxelles, nous aide à y voir plus clair.

De nouveaux incidents éclatent entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi maintenant?

"Depuis le début du conflit au début de l'année 2014, les tensions n'ont jamais cessé entre les deux pays. En mai dernier, un événement est venu un peu plus les raviver: l'inauguration d'un pont russe dans le détroit de Kertch, entre la mer noire et la mer d'Azov. La construction de ce pont entraîne deux problèmes pour les Ukrainiens. Premièrement, il empêche les bateaux les plus hauts de se rendre au port ukrainien de Marioupol, ce qui fragilise une partie de l'économie maritime ukrainienne. Deuxièmement, il donne l'effet d'un peu plus entériner l'annexion de la Crimée à la Russie, contestée par Kiev."

En conséquence de ces nouveaux incidents, Petro Porochenko souhaite désormais faire voter l'instauration de la loi martiale au Parlement. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer?

"Cette loi martiale pourrait entraîner une rupture diplomatique avec la Russie et l'instauration de l'état d'urgence. Que le président ukrainien invoque l'instauration de la loi martiale maintenant, ce n'est pas anodin. Sa situation est fragilisée, et il a certainement en ligne de mire le scrutin présidentiel de mars 2019. On va voir maintenant si le parlement donne suite à cette proposition."

Est-ce qu'il y a un risque d'escalade?

"Les accord de Minsk ont été signés en 2015. Ils comprennent un cessez-le-feu immédiat et une démilitarisation de la zone de conflit. Ce texte a produit un effet d’accalmie, mais il n'a jamais été totalement respecté par les deux pays, les violences sont toujours présentes dans l'est de l'Ukraine.

Alors, est-ce que ces nouvelles violences vont entraîner une nouvelle escalade? A l'heure qu'il est, c'est difficile à dire. Ce que je pense, c'est qu'on est loin d'une résolution de cette crise. Ce qu'on peut espérer éventuellement de mieux à court terme, c'est un retour à l’apaisement en mer d'Azov, grâce à l'implication internationale. Mais les facteurs actuels ne vont pas dans le sens d'une sortie du conflit."