Visite du pape en Irak : François arrive à Mossoul, à la rencontre des chrétiens du nord du pays, ravagé par l'EI

Il s'est ensuite rendu à Mossoul, une visite hautement symbolique mais aussi l'étape la plus dangereuse de son voyage entamé vendredi.

Le souverain pontife de 84 ans est arrivé à l'aéroport d'Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, où il a été accueilli par des dignitaires et des enfants en habit traditionnel kurde.

Pour son dernier jour en Irak, le pape François est arrivé ce dimanche sous haute protection à la rencontre des chrétiens dans le Nord où l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) a semé la terreur et la mort durant trois ans.

Là même où en 2014 les djihadistes avaient décrété leur "califat", le pape va prononcer une "prière pour les victimes de la guerre", ces milliers de Yazidis, de chrétiens et de musulmans assassinés par les djihadistes ou tombés au combat pour les déloger d'Irak.

Il y a sept ans, le pape s'était dit prêt à venir auprès des déplacés et autres victimes de guerre. Aujourd'hui, il va découvrir les ruines laissées derrière eux par les jihadistes défaits fin 2017, lui qui a dénoncé avec fermeté "les armes", "le terrorisme qui abuse de la religion" et "les intolérances".

Mais il verra aussi la reconstruction qui débute.

"Nous espérons tous que cette visite sera de bon augure pour le peuple irakien. Nous espérons qu'elle mènera à des jours meilleurs", s'enthousiasme déjà auprès de l'AFP Adnane Youssef, chrétien du nord de l'Irak.

"Cette visite très importante va nous remonter le moral après des années de difficultés, de problèmes et de guerres", renchérit le père George Jahoula, alors que la communauté chrétienne d'Irak s'étiole chaque année au gré des départs en exil.

Communautés chrétiennes

Dans ce pays de 40 millions d'habitants, quasiment tous musulmans, les chrétiens ne sont plus que 400.000 aujourd'hui, alors qu'ils étaient 1,5 million avant l'invasion américaine en 2003.

A Mossoul, dont la vieille ville n'est toujours qu'un immense tas de gravats, le pape rencontrera l'ensemble des communautés chrétiennes après avoir porté leur cause auprès des autorités à Bagdad.

C'est la journée au cours de laquelle gardes du corps et forces de l'ordre seront le plus en alerte. Car si la visite du pape est historique, le dispositif sécuritaire déployé pour l'accueillir l'est tout autant.