Visite de ce qui est sans doute le plus beau bateau du monde, l'Amerigo Vespucci

L'Amerigo Vespucci, le navire école de la marine italienne, voit sa construction achevée en 1931. Et plus de 80 ans plus tard, le Vespucci est toujours l’un des plus vieux trois mats à écumer les mers de la planète, quelques mois par an.

Sa coque noire et blanche rappelle celle des galions de la grande époque, les bandes noires symbolisent volontairement les lignes des canons du vaisseau du 18e dont il est inspiré.

Son architecture, presque entièrement faite de bois et les frises dorées qu’il arbore semblent aussi être une invitation au voyage et un lien avec le passé.

Les dimensions de ce navire hors normes donnent le tournis, petite présentation de celui qui est peut-être le plus beaux des bateaux du monde encore en service.