Visas humanitaires: les États-Unis demandent des comptes à Theo Francken

C’est l’affaire du trafic de visas humanitaires qui est visée. Rappelez-vous : en début d’année, alors qu’il était toujours secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Theo Francken a essuyé une série de critiques. On a appris que, via des intermédiaires, des centaines de chrétiens assyriens avaient bénéficié d’un traitement de faveur pour obtenir un visa humanitaire. Et c’est précisément sur ce visa que le gouvernement américain veut des explications. 1500 ressortissants syriens disposent d’un visa humanitaire non officiel, et 121 Syriens sont évaporés dans la nature. Ce qui ne plaît pas à Donald Trump.

Le gouvernement américain demande des comptes

La Maison Blanche le fait savoir via une lettre envoyée à notre ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders. Une lettre dans laquelle le gouvernement américain demande des comptes.

Notre ministre des Affaires étrangères dément pourtant avoir reçu un tel courrier : « Je n’ai rien reçu de tel. Par contre, la seule chose que l’on ait trouvé est un mail d’un conseiller de l’ambassade américaine demandant des éclaircissements sur les déclarations de Mme Deblock au Palrment à propos des visas humanitaires. Notamment à propos du fait que certains bénéficiaires ne seraient pas inscrits dans les communes »

Un message a donc bien été transmis à l’Office des Etrangers. On attend pour l’instant une réaction de Maggie de Block, qui nous a répondu ce matin qu’elle ne s’exprimerait pas dans la presse sur le sujet.

Une fuite confidentielle de la part du gouvernement minoritaire

Theo Francken a, pour sa part, réagi sur Twitter : « C’est une fuite confidentielle de la part du gouvernement minoritaire en place avec un seul objectif : lui nuire. » A propos de l’'intervention américaine, il ricane : accorder un visa à des chrétiens ne doit pas être un problème pour l’administration Trump.