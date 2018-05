Violents heurts à Paris lors de la manifestation du 1er mai: mais qui sont les "Black blocs"?

Des heurts violents entre la police et des personnes encagoulées ont éclaté en marge du défilé du 1er mai mardi après-midi à Paris, alors que des milliers de personnes ont défilé le matin dans le calme dans les autres grandes villes du pays.

Dans la capitale, le défilé syndical a rassemblé 20.000 personnes, a annoncé la préfecture de police, qui a également dénombré 14.500 personnes hors du cortège déclaré, dont 1.200 personnes encagoulées membres de la mouvance radicale des "black blocs". Selon le syndicat CGT, 55.000 personnes ont participé au défilé.

Émaillée d'incidents - restaurant saccagé, vitrines brisées, engins incendiaires lancés -, la manifestation parisienne avait progressé difficilement après s'être élancée peu après 15H00 (13H00 GMT).

Des manifestants se sont également attaqués à une concession automobile, à un abribus, une pelleteuse de chantier, qui a pris feu sous l'effet d'un engin incendiaire. Une voiture et un scooter ont également été brûlés.

Peu avant le point d'arrivée dans le sud de la capitale, les forces de l'ordre ont essuyé "des jets de projectiles" et répondu par des tirs de gaz lacrymogènes et deux lanceurs d'eau.

En tête du cortège, des "black blocks" criaient notamment "Tout le monde déteste la police", "Paris, debout, soulève toi".

Alors, qui sont-ils ? "Les Black Blocs ne sont pas une organisation, explique Manuel Abramovicz, spécialiste des radicalismes et coordinateur du site "Résistance ". Ce n’est pas structuré en tant qu’organisation, ce n’est pas le nom d’un groupe en particulier, c’est une façon, une tactique de manifester, certes de manière violente, dans des manifestations totalement institutionnalisées, donc dans des manifestations syndicales comme celles qui ont eu lieu à Paris à l’occasion du 1er mai. Ils s’intègrent dans ces manifestations en blocs, le nom veut bien dire ce qu’il veut dire. " Noir " parce qu’ils sont vêtus de noir, de manière complètement anonyme pour ne pas être reconnus par les forces de l’ordre notamment, et au sein de la manifestation, à des moments clés ils interviennent de manière radicale."

Ils ne sont pas nécessairement politisés: "On décrit les personnes qui manifestent sur les tactiques des Black Blocs comme étant plutôt anarchistes. Hier, on a vu toute une série de graffitis qui ont été faits le long du cortège, des slogans anarchistes, mais dans d’autres pays, notamment en Allemagne, on voit apparaître des Black Blocs qui se revendiquent plutôt comme marxistes léninistes par exemple."



L’ampleur des dégradations et la mobilisation de ces individus peuvent surprendre les personnes qui prennent connaissance de l’existence de cette tactique de manifestation, admet Manuel Abramowicz, "mais ça apparaît depuis les années 80 en Allemagne, cette façon de manifester et les actions menées par ceux qui se revendiquent de cette mouvance, ou en tout cas de cette stratégie des Black Blocs. On l’a même vue aux États-Unis lors du contre-sommet contre l'OMC à Seattle en 1999. Et on peut même revenir aux années 70 avec la présence dans les manifestations post-soixante-huitards du mouvement ou de la mouvance autonome en Allemagne et en France".



Et en Belgique? "On n’a pas eu ce type de phénomène, de manifestations où il y a eu des Black Blocs. Il y a eu des petits Black Blocs qui se sont formés ici et là, notamment au début des années 2000 dans le cadre des premières manifestations altermondialistes, mais il n’y a pas une mouvance qui s’en revendique clairement ou alors ce ne sont que quelques individus".