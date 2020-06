Violente confrontation entre les armées indienne et chinoise à la frontière au Ladakh

Une "confrontation violente" entre armées indienne et chinoise sur la frontière disputée au Ladakh a fait des victimes "des deux côtés", dont trois morts côté indien, a affirmé mercredi l'armée indienne.

"Durant le processus de désescalade en cours dans la vallée de Galwan (nord de l'Inde), une confrontation violente s'est produite la nuit dernière et a fait des victimes des deux côtés", a déclaré un porte-parole de l'armée dans un communiqué, faisant état d'un officier et deux soldats tués côté indien.

La Chine a de son côté accusé l'Inde d'être responsable de l'incident qui a opposé les deux géants asiatiques, affirmant que l'Inde avait franchi à deux reprises leur frontière contestée et avait "attaqué" des soldats chinois.

"Le 15 juin, des troupes indiennes ont gravement violé le consensus bilatéral et franchi la frontière à deux reprises, avant de se livrer à des activités illégales et de provoquer et d'attaquer des soldats chinois, avec pour résultat une grave confrontation physique", a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.