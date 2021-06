Violences policières : "Des policiers tunisiens ont tué leur frère, un citoyen tunisien"

En Tunisie, deux affaires de violences policières secouent le pays depuis quelques jours. La société civile dénonce des actes non pas isolés, mais une violence systémique. Derrière ces deux cas rendus publics se cache selon les défenseurs des droits de l’homme des pratiques qui rappellent la dictature policière de Ben Ali.

Rappel des faits : à Sidi Hassine, un quartier populaire de la banlieue de Tunis, le jeune Ahmed Ben Ammar est mort peu après son interpellation par la police.

Sa famille, sous le choc veut témoigner, veut faire savoir ce qu’il s’est passé. "La dernière fois que je lui ai parlé, c’était pour lui demander de faire quelques courses", raconte sa belle-mère, Mabrouka Riabi, le portrait d’Ahmed serré contre sa poitrine. Sa sœur, Kawther, 28 ans, poursuit : "Ahmed était allé voir sa copine et devait revenir avec ces courses pour le repas du soir à la maison. La police l’a arrêté sans raison en pleine rue et l’a tabassé."

►►► À lire aussi : Violences policières en Tunisie : le gouvernement sur la défensive face aux troubles

Pour ses proches, aucun doute, la police l’a frappé à mort. "Ils l’ont frappé au bras, à la tête, au cou, derrière les oreilles. Le sang coulait de son nez. Lorsqu’ils ont réalisé qu’il allait mourir, ils l’ont jeté dans la rue", explique Kawther, la voix cassée. Ahmed travaillait. Il rêvait de fonder une famille. Un profil exemplaire selon sa famille dans ce quartier populaire où tant de jeunes, sans travail, errent.

"Je ne peux pas décrire combien Ahmed était gentil. Il ne m’a jamais fait me sentir comme sa belle-mère, raconte Mabrouka Riabi. Il me disait oui à tout. Il me demandait constamment ce dont j’avais besoin même lorsqu’il n’avait pas d’argent. Lorsque j’étais malade, c’est lui qui achetait mes médicaments. Il avait des rêves. C’était un garçon bien. Et même s’il avait commis un crime, les policiers auraient dû l’emmener au commissariat. Rien ne justifie qu’ils se comportent comme cela !"

Parmi les pistes évoquées par les témoins du drame, la police l’aurait confondu avec un autre. Kawther s’exclame : "Si c’est le cas, rien n’excuse que la police tabasse ainsi des gens à mort ! Même les terroristes ont droit à la justice."

Deuxième affaire

Le ministère de l’intérieur dément qu’Ahmed soit mort de mauvais traitements. Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Le lendemain, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux déclenche un tollé. On y voit un jeune, 15 ans, arrêté en marge des funérailles d’Ahmed, entièrement nu en pleine rue, frappé à terre puis entraîné vers une voiture de police. La vidéo devient virale.