Violences policières contre les Afro-Américains : les USA échappent à une résolution sur le racisme à l’ONU

Les Etats-Unis ne sont plus mentionnés dans un projet de résolution débattu par le Conseil des droits de l’Homme de l’Onu et qui condamne le racisme systémique et les violences policières, selon une nouvelle version du texte qui circulait vendredi avant le vote.

Le Conseil des droits de l’Homme, instance onusienne basée à Genève et dont Washington s’est retiré en 2018, doit voter vendredi cette résolution présentée par des pays africains dans le cadre d’une réunion d’urgence convoquée après la mort de George Floyd et les manifestations monstres organisées contre le racisme dans le monde entier. Floyd, un quadragénaire noir, est mort asphyxié lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis.

Dans sa version initiale, la résolution réclamait l’établissement d’une commission d’enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur le "racisme systémique" aux Etats-Unis. Ce type de commission est une structure de haut niveau généralement réservée aux grandes crises comme le conflit syrien.

Mais le texte a été progressivement édulcoré et ne cible plus nommément les Etats-Unis, déclenchant l’ire d’ONG.

Un rapport plutôt qu’une résolution

Il se contente de demander à la Haut-Commissaire aux droits de l’Homme Michelle Bachelet "de préparer un rapport sur le racisme systémique, les violations du droit international en matière de droits de l’Homme et les mauvais traitements contre les Africains et les personnes d’origine africaine par les forces de l’ordre".

Le rapport, précise-t-il, devrait en particulier examiner "les événements ayant provoqué la mort de George Floyd et d’autres Africains et personnes d’origine africaine, dans le but de contribuer à établir les responsabilités et faire justice aux victimes".

Les ONG de défense des droits de l’Homme ont accusé les Etats-Unis d’avoir fait pression pour vider le texte d’une grande partie de sa substance.

Sans mentionner les Etats-Unis, Michelle Bachelet avait dénoncé mercredi devant le Conseil "le racisme systémique" et appelé à "faire amende honorable" pour des siècles d’oppression des populations noires, avec "des excuses officielles" et des "réparations".