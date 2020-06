Violences policières contre les Afro-Américains : le pape juge "intolérable" toute forme de racisme

Le pape François a jugé mercredi "intolérable" toute forme de racisme, en réaction à la mort à Minneapolis de George Floyd, mais il a aussi condamné les réactions de violence qui ont suivi. "Nous ne pouvons ni tolérer ni fermer les yeux sur aucune forme de racisme ou d'exclusion, et prétendre défendre le caractère sacré de toute vie humaine", a déclaré le pape François durant son audience du mercredi. Il a en outre qualifié le racisme de "péché".

"Dans le même temps nous devons reconnaître que la violence des dernières nuits est auto-destructive", a ajouté le souverain pontife "Rien ne se gagne avec la violence, tandis que tant de choses se perdent", a-t-il encore commenté, lors d'un message spécifique aux croyants de langue anglaise. "Je suis avec une grande préoccupation les douloureux désordres sociaux qui ont lieu dans votre nation ces jours ci, suite à la mort tragique de Monsieur George Floyd", a souligné le pape François.

Prions pour la réconciliation nationale et la paix

"Aujourd'hui je m'unis à l'Eglise de Saint-Paul et Minneapolis, et aux Etats-Unis, pour prier pour le repos de l'âme de George Floyd et pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du péché du racisme", a-t-il poursuivi. "Prions pour le réconfort des familles et des amis accablés et prions pour la réconciliation nationale et la paix, auxquelles nous aspirons", a dit le pape.

George Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé le 25 mai à Minneapolis (Etats-Unis) en répétant "I can't breathe" ("Je ne peux pas respirer"), gisant par terre, menotté et avec le cou sous le genou d'un policier dont les collègues sont restés passifs. Les autopsies ont confirmé que la mort était due à la pression au niveau de son cou.

Depuis lors, un mouvement de colère contre le racisme et les brutalités policières s'est propagé à travers les Etats-Unis