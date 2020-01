Violences au Liban : la contestation n'est plus une fête, "la tension est montée d'un cran"

Samedi, la répression attribuée aux forces de la sécurité intérieure (FSI) a fait des centaines de blessés. Selon les services de secours, plus de 370 personnes ont été touchées, blessés., et 80 d’enter elles ont été hospitalisées… Un bilan jamais atteint depuis le déclenchement des manifestations, le 17 octobre dernier.

Les rassemblements sont devenus plus revendicatifs depuis mardi dernier , jour où des centaines de personnes, de tous les âges et de toutes les origines, s’en sont prises au siège de la Banque centrale du Liban, dans la rue Hamra. La situation a rapidement dégénéré, des manifestants bisant les vitrines des banques dans cette rue commerçante.

The Lebanese Internal Security Forces, Headed by Othman & @rayaelhassan , are assaulting and humiliating the protestors after detaining them. This video shows the barbaric behavior & the abuse the Human Rights and the UDHR. @LebISF @UN_Lebanon @UNJanKubis @EUinLebanon @JanWaltmans pic.twitter.com/SxGpvddAc1

#Liban On signale des incidents à #Beyrouth où les forces de sécurité font usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau contre les manifestants. #Lebanon #Beirut #LebanonProtests pic.twitter.com/3p0AfLeNH0

Nizar Hassan est l’un des organisateurs du mouvement Li Haqqi (Pour mes droits, ndlr). Ce mouvement était à l’origine des deux premiers rassemblements contre les taxes dites "Whatsapp" les 17 et 18 octobre derniers, des rassemblements qui ont déclenché la contestation populaire. Samedi, il était arrivé vers 19h au centre-ville. Il nous raconte :

Quand je suis arrivé, cela faisait depuis une heure et demie que les manifestations avaient commencé. Il avait eu des heurts, mais je ne les avais pas vus. Sur les deux places principales, il n’y avait que des membres des services de renseignement et des forces de sécurité. Là, j’ai vu que les tentes des manifestants étaient en feu. Les gardes du Parlement y avaient mis le feu.

On était juste deux, ma copine et moi. On est donc partis pour se mettre en sécurité, avec d’autres manifestants. On a trouvé les gens rassemblés plus ou moins à 200 ou 300 mètres des places principales… Et sur toute cette distance, on ne voyait que des nuages de gaz lacrymogène. J’ai compris que les forces de la sécurité avaient en fait décidé d’interdire les rassemblements sur ces deux places, à cause du fait qu’il y avait eu heurts devant le parlement.

J’ai donc finalement pensé que cet endroit était calme, que c’était fini. Mais en une seconde, la police anti-émeute a commencé à nouveau à lancer des grenades lacrymogènes. Et là, la tension est rapidement montée d’un cran : ils ont tiré avec des balles en caoutchouc, ils ont envoyé des grenades lacrymogènes directement sur les gens… Elles explosaient juste à côté des visages parfois ! Deux personnes que je connais ont directement été frappées par des balles en caoutchouc : l’un en a reçu dans son œil et l’autre sur sa tête. Et un homme a perdu son œil à cause de ça. Et c’est alors que les autopompes sont entrées en action.

Nous, on est habitués à la violence des forces de l’ordre depuis le premier jour de l’intifada (le soulèvement, en arabe, ndlr). Le premier et le deuxième jour, les forces de sécurité étaient très violentes, et utilisaient le gaz lacrymogène, les balles en caoutchouc… etc.

Mais l’utilisation du gaz lacrymogène hier, la quantité de gaz lancée… Je n’ai jamais vu ça ! Les balles en caoutchouc étaient tirées directement sur les gens, à une distance d’à peine 20 ou 30 mètres… C’était de la folie pure.

Il y avait plusieurs personnes qui étaient d’accord de dire qu’hier (samedi, ndlr), c’était la soirée la plus violente de la part des autorités. Il était clair que c’était un ordre politique, pour en finir avec ce soulèvement, et arrêter les rassemblements populaires.

Les manifestants vont-ils arrêter de prendre la rue ? Rien n’est moins certain. Mais depuis mercredi dernier, et les heurts survenus rue Hamra, devant le siège de la Banque centrale du Liban, le ton a changé. Certains accusent des manifestants de vandalisme. Les responsables politiques condamnent. Mais le mouvement semble plutôt se durcir.