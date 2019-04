Vingt-deux kilos de plastique retrouvés dans un cachalot échoué en Italie

L’animal faisait 8 mètres de long. Pour le moment, les raisons de sa mort sont encore inconnues. "Les causes de la mort seront connues après un examen histologique et toxicologique mené par des vétérinaires de Padua", explique Luca Bittau.

Luca Bittau, président de l’organisme de biologie marine SEAME, a déclaré à CNN que les restes du mammifère échoué contenaient "des sacs poubelles… des filets de pêche, des lignes, des tubes, le contenant d’un liquide de machine à laver encore identifiable, avec marque et code-barres… et d’autres objets non identifiables". "Elle était enceinte et avait certainement avorté avant de s’échouer", poursuit-il.

Sur Facebook, le ministre de l’environnement Sergio Costa s’est indigné de la problématique. "Y a-t-il encore quelqu’un qui dit que ce ne sont pas des problèmes importants ? Pour moi oui, et ils sont prioritaires. (…) J’invite TOUS les maires à prendre et à signer des ordonnances sur l’interdiction des plastiques jetables dans leurs villes et sur le front de mer italien, comme ils l’ont fait par exemple à Capri et à Naples. La guerre contre le plastique jetable a commencé et nous ne nous arrêterons pas là."