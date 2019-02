Viktor Orban et Jean-Claude Juncker, à couteaux tirés

S'il n'est pas nouveau que les deux hommes ne s'apprécient pas beaucoup, les choses se sont envenimées cette semaine. La raison: une nouvelle campagne du gouvernement hongrois, une campagne anti-européenne et anti-migration. Rien de surprenant quand on sait que Viktor Orbán est un nationaliste eurosceptique. Son refus obstiné d'accueillir des migrants est constant. Mais pour la première fois, le gouvernement de Viktor Orbán lance une campagne qui s’en prend directement, et nommément, au président de la Commission.

Une querelle de famille agite le PPE, le Parti Populaire européen. Le groupe politique le plus important au sein du Parlement européen assiste à une passe d'armes entre deux de ses figures marquantes: d’un côté, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne; de l’autre, Viktor Orbán, le premier ministre hongrois.

Viktor Orban s'est-il livré à la provocation de trop vis à vis de @JunckerEU et de la Commission européenne ? Ses alliés conservateurs européens n'ont jusqu'ici jamais franchi le pas d'une demande d'exclusion du PPE https://t.co/FR71ej2Msv #AFP

Des affiches ont en effet été rendues publiques dans tout le pays, et leur message est très direct: le président de la Commission met en danger la sécurité de la Hongrie. On y voit un photo-montage, avec en avant-plan, Jean-Claude Juncker, hilare, dans une photo pas très avantageuse. Derrière lui, tout aussi hilare, Georges Soros, le milliardaire américain d’origine hongroise, bouc-émissaire privilégié de Viktor Orbán. En-dessous de leur visage, un slogan : "Vous avez aussi le droit de savoir ce que Bruxelles prépare". Puis trois affirmations : "ils veulent instaurer le quota de réinstallation obligatoire de migrants ; affaiblir les droits des Etats membres à défendre leurs frontières et faciliter l’immigration au moyen d’un visa de migrant".

Réplique cinglante de la Commission

Tout est faux, a immédiatement rétorqué mardi la Commission. Via son porte-parole et sur les réseaux sociaux, elle a dénoncé une campagne choquante, des théories conspirationnistes ridicules. En anglais et en hongrois, elle a répondu points par points aux accusations du gouvernement de Budapest.