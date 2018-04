Viktor Orban est-il le champion du populisme européen ?

Le parti national-conservateur Fidezs du Premier ministre hongrois Viktor Orban a remporté dimanche les élections législatives en Hongrie. Une victoire remportée haut la main puisque son parti a réussi à conserver la majorité des deux tiers au Parlement.

Un pari pas si évident puisque ces derniers jours la pression montait peu à peu dans tout le pays. Une participation très importante ce dimanche permettait même à l'opposition d’espérer un tassement des votes pour Viktor Orban. Ce qui finalement ne fût pas le cas. En effet peu avant minuit les résultats tombaient et confirmaient que Viktor Orban avait bien gagné. Avec cette victoire, l’homme d’Etat hongrois consolide ainsi sa position de meneur des droites identitaires en Europe.

Un succès qui a reçu un accueil mitigé de la part de ses partenaires européens. Mais peut-on dire qu’il est devenu le champion du populisme européen ? Voici ce qu’en dit Kati Marton, journaliste américano-hongroise et membre du CPJ (le Commitee to Protect Journalists) invitée de Soir Première : " C’est bien évident, il a gagné cette élection parce qu’il s’est présenté comme le grand protecteur du peuple et les médias sont sous son contrôle. Les démagogues comme Orban ont toujours besoin d’ennemis pour réussir.

J’espère que le résultat d’aujourd’hui ne sera pas une répétition des guerres atroces comme dans les Balkans. Il faut être vigilant ".

Certains au sein de l’Union européenne s’inquiètent de sa victoire, alors que d’autres le félicitent. Devons-nous être inquiets de cette réaction ? " On ne peut pas traiter cette élection comme normale parce que Viktor Orban et son gouvernement défient les valeurs fondamentales de l’Union européenne. Il est très malin, il est avocat et entouré d’avocats donc ce qu’il fait, c’est assez subtil. On est un peu endormi en Europe ".