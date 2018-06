Vieux gréements: la reconstitution de la frégate Hermione est de retour à Rochefort

L'objectif de l’association Hermione-La Fayette était à la fois de faire naviguer un maximum de gabiers, mais aussi de permettre au public de pouvoir visiter la frégate sur 11 escales inédites: La Rochelle, Tanger (Maroc), Sète, Toulon, Marseille, Port Vendres, Nice, Bastia, Portimao (Portugal), Pasaia (Espagne), Bordeaux.

Ce voyage, c'est aussi 350 gabiers volontaires, dont 100 issus de la Francophonie, représentants 34 nationalités. Ces jeunes sont venus, entre autres, de l’Arménie, du Canada, de l’Égypte, d’Haïti, de Madagascar, du Mali, de la Moldavie, de la République Démocratique du Congo, de la Suisse, ou encore de la Tunisie.

"J’ai eu la chance de participer à une aventure maritime et humaine exceptionnelle. La navigation c’est l’envie perpétuelle de découvrir d’autres horizons et d’aller vers l’inconnu. On n’en a jamais assez de la mer. On se découvre aussi soi-même et on est parfois surpris de ce qu’on se trouve capable de faire. J’ai également témoigné d’une expérience très positive de la vie en communauté. Je souhaite que la jeunesse puisse garder ces sentiments d’ouverture, de dépassement de soi, d’amour et de partage", explique Yasmine, une égyptienne de 30 ans, dans un communiqué.