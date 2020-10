Vietnam: plus de 650.000 soldats mobilisés à l'approche d'une nouvelle tempête

Le Vietnam a mobilisé plus de 650.000 soldats et volontaires pour se préparer à l'approche d'une nouvelle tempête, ont indiqué les autorités locales jeudi. Des inondations et glissements de terrain récemment causés par d'autres épisodes d'intempéries ont tué 114 personnes dans les dernières semaines, tandis que 21 sont toujours disparues.

D'autres sinistres sont attendus dans les jours qui viennent, alors que la tempête Saudel traverse le sud de la Chine et se dirige vers le Vietnam, a averti le centre météorologique national. Des torrents de pluie sont à prévoir dans les provinces du centre, qui souffrent déjà des conséquences des inondations récentes.

Des décès ont été signalés dans 12 provinces du long de la côte centrale du Vietnam et jusqu'aux hauts plateaux du centre, a indiqué le centre vietnamien pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.

Seize routes nationales, s'étendant sur 165 kilomètres, ont été endommagées ou détruites, causant d'importantes perturbations de la circulation. Près de 7.500 hectares de riz et d'autres cultures ont été inondés tandis que 5.876 bovins et 685.000 têtes de volaille ont été tués.