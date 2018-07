Vietnam: au moins dix morts dans des inondations

Des inondations provoquées par un typhon ont fait au moins dix morts dans le centre et le nord du Vietnam, ont annoncé samedi les autorités.

Le typhon Son Tinh - troisième tempête tropicale à frapper le Vietnam depuis le début de l'année - arrivé sur les terres mercredi, a endommagé des infrastructures et des cultures dans les provinces de Thanh Hoa et de Nghe An.

Des pluies diluviennes dans le sillage du typhon ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans de vastes régions du pays, y compris dans la capitale Hanoi.

Au moins dix personnes sont mortes et onze restent portées disparues dans les provinces montagneuses de Yen Bai et Thanh Hoa, dans le nord du pays, selon un rapport en ligne des services de secours.

Quelque 4.000 maisons ont été endommagées et des dizaines de milliers d'hectares de cultures détruites, selon les secours qui annoncent de prochaines fortes pluies.

Les médias d'État ont diffusé des images d'inondations dans des zones reculées où les villageois utilisent des bateaux pour se déplacer. Plusieurs villages sont encore hors d'atteinte, selon les médias.

À Hanoi, plusieurs quartiers ont été inondées. "Nous avons dû déplacer tous nos meubles à l'étage car le rez-de-chaussée était inondé", a déclaré à l'AFP Tran Anh Huong, un habitant de Hanoi. "Nous étions tous piégés dans la maison."

La saison des pluies au Vietnam, entre juin et novembre, provoque chaque année de graves dégâts humains et matériels. L'an dernier, les catastrophes naturelles ont fait 389 morts et pour 2,6 milliards de dollars de dégâts matériels, selon le gouvernement.