Vidéo d'un hôpital en Italie: "C'est l'horreur absolue, l'effondrement total d'un système" -... La pandémie de Covid-19 a tué 475 personnes en Italie entre mardi et mercredi, le pire bilan enregistré dans un seul pays en une journée, selon le bilan officiel diffusé mercredi. Désormais, ce sont près de 3000 personnes qui ont perdu la vie dans le pays en raison de cette maladie, un bilan très proche de celui de la Chine (plus de 3200 morts) d’où est partie la pandémie. Nous avons reçu des images hallucinantes d’un hôpital italien : "Même dans les couloirs, il y a des patients". C’est un médecin italien qui a envoyé cette vidéo à un collègue bruxellois pour montrer à quel point la situation est grave. C’est clair : tous les lits sont pleins. Même dans le couloir, il y a des gens qui reçoivent de l’oxygène. Certains n’ont même pas de lit et se contentent de s’asseoir dans un fauteuil roulant.