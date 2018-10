Victoire pour l'environnement: le déboisement de la forêt de Hambach est suspendu

Après 6 ans de combat de la part de ses défenseurs, le déboisement de la forêt de Hambach a été interrompu par la Cour régionale administrative.

C’est une grande victoire pour eux et pour l’environnement. Depuis 2012, des militants écologistes se battent pour lutter contre l’abattage - par le géant allemand de l’énergie RWE - de la forêt de Hambach (Allemagne). Le 5 octobre, la Cour régionale administrative a accepté le recours d’une ONG pointant la présence d’espèces protégées dans cette zone et a suspendu la déforestation.

Une des plus grandes ZAD d’Europe

La destruction de cette zone boisée vieille de 12.000 ans, située entre Cologne et Aix-la-Chapelle, a suscité de vives réactions de la part de militants écologistes qui se sont mis à l’occuper depuis six ans. Barricades, manifestations, cabanes dans les arbres… Tous les moyens sont bons pour stopper ce qui est devenu, au fil des ans, la plus grande zone à défendre (ZAD) d’Europe. “Nous essayons de montrer aux gens que la résistance fonctionne toujours.“ s’exclame une manifestante.

90 % de la forêt détruit par l’industrie minière

Un mois avant la suspension des activités de l'entreprise minière, la police a expulsé des dizaines de militants pour lui permettre de se saisir d’une partie des 200 hectares restants sur 4 100 hectares à l’origine.

Il y a quelques jours, ils étaient environ 50.000 à venir fêter la nouvelle, selon Greenpeace.