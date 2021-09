Victoire du parti Russie Unie : "Ce n’est pas parce que vous êtes dégoûtés par un régime que vous votez pour l’opposition"

Le professeur note d’ailleurs que l’érosion de Russie Unie pourrait s’expliquer par les canaux de communication permettant à l’opposition de s’exprimer, sans pour autant s’imposer : "La société russe comme la nôtre est traversée de moyens de communication modernes, de réseaux sociaux comme ceux que l’on connaît. Ça peut-être un élément d’explication de l’érosion, il n’y a pas moyen de contrôler tous les moyens de communication mais on n’en est pas une révolution 2.0 comme pouvait l’être le printemps arabe par exemple. Ça m’impressionne et finalement, il y a toujours une forme d’adhésion assez forte à Russie Unie".

Une faible participation qui étonne Nina Bachkatov, spécialiste des questions russes, ancienne maître de conférences et Docteur en Science Politique à la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Liège. "C’est un signe que les gens décrochent de la politique. En Russie, vous avez eu un héritage soviétique où la question de vote ne se pose même pas, on le fait, on vote. On a vu une érosion constante du taux de participation et le fait que moins de la moitié des Russes soit allée voter veut dire quelque chose. Ceux qui vont voter, c’est aussi ceux qui veulent dire quelque chose". Un faible taux de participation ainsi qu’un appel de l’opposition à voter intelligemment a donc probablement conduit à l’érosion de Russie Unie et à la montée du parti communiste.

Cette année, le taux de participation est particulièrement bas. 45% des 108 millions d’électeurs sont allés voter. Un score proche des élections de 2016 (47,8%) mais bien plus faible que ceux des élections de 2011 (60,1%) et 2007 (63,7%).

Voter parti communiste pour une meilleure justice sociale

Pour Nina Bachkatov, malgré la toute-puissance de Russie Unie, la montée du parti communiste s’explique par la recherche d’une réalité sociale plus juste au sein de la société russe. Les Russes ne supportent pas le communisme en tant que système économique et politique mais ils désirent les améliorations sociales que le parti veut apporter : "Les Russes ont voté essentiellement sur des raisons internes et non sur des débats par rapport au régime en place. Toutes les attentions étaient tournées vers la réalité sociale dans le pays et sur la société en interne", note l’experte.

Une envie guidée par les difficultés que les citoyens russes subissent ces dernières années : "Le pouvoir en place refuse l’endettement, surtout après la crise de 2008. Et en même temps, depuis 2-3 ans, il y a une inflation, une hausse des prix mais aussi des pertes d’emploi dans certaines régions. Les Russes se plaignent et ils ont des raisons de se plaindre. Ils sont fatigués d’avoir le même parti, les mêmes gens au pouvoir".

Une réalité dont le président en place est bien conscient comme le fait remarquer Nina Bachkatov : "Ce n’est pas pour rien qu’avant les élections, les mesures que Poutine a annoncées étaient des mesures qui relevaient des questions sociales, comme par exemple des aides pour les familles avec peu de revenus, des allocations, des garanties pour les gens qui ont perdu leur travail, … Il a très bien compris où se situait le problème".

Des annonces qui ont permis à Russie Unie de refédérer les Russes, même si certains ont tout de même tourné le dos au parti du Kremlin : "Ce n’est pas un vote politisé ou idéologisé. C’est une indication qu’ils veulent plus de 'social-démocratie'. Ils ne veulent pas d’un parti unique mais plutôt le retour d’un sentiment de justice sociale plus important. Ils ne veulent pas qu’il y ait une catégorie sociale qui profite de manière outrageante alors que la plupart des Russes ne s’en sortent pas. C’est un sentiment profond parce que les Russes sont persuadés que le cercle dirigeant, les élites s’en mettent plein les poches à leurs dépens."

Un filon que les opposants à Poutine, et plus particulièrement Alexeï Navalny, ont bien exploité : "Les dénonciations, les articles et les films que Navalny a poussés et qui ont mis en avant les affaires de corruption apportaient de l’eau au moulin à cette crise. Ça a mené au désaccord et au rejet du pouvoir mis en place par une bonne partie de la population. Mais ce que les opposants ont mal calculé, c’est que ce n’est pas parce que vous êtes dégoûtés par un régime ou par les élites actuelles que vous votez forcément pour l’opposition".