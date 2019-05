Victime de son succès, la Hollande prend des mesures chocs contre le tourisme de masse

En 2018, la Hollande a connu un grand succès touristique avec 19 millions de visiteurs pour ce pays ou vit 17 millions d’habitants. Certaines études commandées par le bureau de promotion touristique hollandais relayées dans la presse, dont le très sérieux The Telegraaf, annonce même qu’au moins 29 millions de visiteurs étrangers séjourneront aux Pays-Bas pendant plusieurs jours en 2030.

Et cette année semble aussi être l’année de tous les records. Pendant le week-end de Pâques, Keukenhof, l’un des plus grands jardins de fleurs du monde, a accueilli plus de 200.000 visiteurs en quatre jours. Quatre-vingts pour cent d’entre eux venaient de l’étranger. Un succès de foule tel que la circulation était impossible dans les environs du domaine et que les autorités ont demandé aux citoyens de rester chez eux, ont rapporté les organes de presse locaux. « Cette situation est inacceptable pour les résidents et les entreprises locales », a déclaré Bart Siemerink, directeur du jardin.

Amsterdam victime de son succès

Mais la ville qui attire tous les visiteurs et tous les regards, c’est bien évidemment Amsterdam. Une ville connue pour son quartier de prostitution et sa législation tolérante en matière de stupéfiants. Mais est-elle aujourd’hui victime de son succès avec 19 millions de visiteurs qui la visite chaque année.

La ville a déjà pris des mesures fortes pour gérer l’afflux de ces touristes dont certains se tiennent mal. En mars dernier, les autorités ont annoncé que les visites guidées du quartier chaud seraient interdites et qu’une taxe supplémentaire serait introduite pour les autres visites de la capitale.

L’an dernier déjà le maire d’Amsterdam, Femke Halsema, avait pris des mesures comme le renforcement des efforts de nettoyage des rues ; la perception immédiate des amendes jusqu’à 140 euros, pour miction publique, ivresse ou bruit excessif. De plus le maire avait lancé une grande campagne pour informer les visiteurs sur le respect de la ville et de ses réglementations.

Changement de marketing touristique

Les Pays-Bas annoncent maintenant vouloir prendre des mesures fortes pour proposer aux touristes de sortir des sentiers battus et d’éviter les concentrations de masse.

Elsje van Vuuren, une porte-parole du conseil d’administration bureau de promotion touristique, a déclaré que les campagnes de marketing auraient désormais un objectif différent. « Nous ferons de la promotion, mais cela ne concernera plus que les régions et les villes qui ne sont pas bien connues à l’étranger », a-t-elle confirmé par téléphone au The New York Times.