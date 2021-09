Verhofstadt, Pompeo, Harper… : "Leur participation aux sommets des Moudjahidines du peuple iranien pose un problème"

On y promeut des valeurs démocratiques, mais surtout on y réclame des comptes au régime des mollahs iraniens et en particulier au Président, Ebrahim Raïssi. Tous soulignent la nécessité de continuer à soutenir le peuple iranien dans sa lutte pour un Iran plus libre. Non à la dictature religieuse, oui à la souveraineté populaire dans une république pluraliste. Des positions résumées en dix points . Maryam Radjavi, la présidente du CNRI modère les discours sans jamais quitter son sourire, dans un décor aménagé comme un studio de télévision. La mise en scène est soignée dans les moindres détails.

Même en temps de Covid, les grandes messes du Conseil national de la résistance iranienne (CNRI) ne sont pas passées inaperçues. Prestigieuses et militantes à la fois. Depuis juillet, le CNRI a organisé au moins trois ‘sommets virtuels pour un Iran libre’. Des dizaines de personnalités politiques y ont participé, comme Mike Pompeo, l’ancien Secrétaire d’État des États-Unis sous Donald Trump, Stephen Harper, l’ancien Premier ministre canadien (2006-2015) ou encore Guy Verhofstadt, l’eurodéputé et ancien Premier ministre belge (1999-2008).

Si l’initiative peut sembler louable, elle n’est pas sans susciter des interrogations. Le CNRI est une coalition d’opposants dont la principale composante est l’organisation des Moudjahidines du peuple iranien (OMPI-MEK), qualifiée de "secte totalitaire" par ses détracteurs ou de "combattants de la liberté" par ses adhérents. Au passage, Maryam Radjavi n’est autre que l’épouse de Massoud Radjavi, un des fondateurs et dirigeant de l’OMPI.

Dans un rapport paru en 2017, Amnesty International confirme l’implication d’Ebrahim Raïssi. Mi-août 1988, alors que la vague d’exécutions a commencé, l’ayatollah Montazeri, compagnon de route du Guide suprême Khomeiny, envoie un courrier pour protester. Ebrahim Raissi est l’un des quatre destinataires, avec les autres membres du comité. L’avocat britannique Geoffrey Robertson a également enquêté à partir de témoignages de survivants. Dans son livre "Revolutionary Iran", l’universitaire britannique Michael Axworthy estime que "le chiffre réel est probablement plus près de 4000 ou 5000" morts.

"Ces détenus étaient des jeunes filles et des jeunes garçons", explique Afchine Alavi, le porte-parole du CNRI. "La plupart étaient des membres et des sympathisants de l’organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran. Ils ont été massacrés en quelques mois, à la suite d’une fatwa de Khomeini. Leurs corps ont été jetés dans des fosses communes".

'Élu' président le 18 juin dans un pays en crise, Ebrahim Raïssi, issu du camp ultraconservateur, est accusé ici d’avoir joué un rôle direct dans le ‘massacre de 30 000 prisonniers politiques' en 1988, au sein d’un comité, lorsqu’il secondait le procureur de Téhéran aux côtés d’un juge religieux et d’un représentant du ministère des Renseignements. A l’époque, il avait 27 ans. Parmi les détenus, figuraient des opposants islamo-marxistes ou de gauche, hostiles au régime de Khomeini. Le comité, surnommé la ‘commission de la mort’décidait quels prisonniers devaient être exécutés.

Un crime qui engage la responsabilité internationale

"Nous appelons le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Conseil des droits de l’homme à établir une mission internationale pour enquêter sur ce massacre de 1988 en Iran", a lancé Maraym Radjavi lors d’un sommet virtuel. Elle a également appelé les États-Unis et l’Europe à poursuivre Ebrahim Raissi. Alors qu’à Stockholm, depuis le 10 août, Hamid Noury, un ancien cadre du système judiciaire iranien est jugé pour "crimes de guerre" et "meurtres" pour son implication présumée dans les exécutions de masse.

Il est poursuivi en Suède en vertu de la compétence universelle de la justice suédoise pour ces chefs d’accusation. Il avait été arrêté en novembre 2019 à l’aéroport international de Stockholm-Arlanda à l’occasion d’une visite dans le pays.

"Il ne fait aucun doute qu’il y a lieu de poursuivre Ebrahim Raissi et d’autres", a déclaré pour sa part Geoffrey Robertson, premier président du Tribunal spécial des Nations Unies pour la Sierra Leone, avant d’ajouter, "Il y a eu un crime qui engage la responsabilité internationale".

Clarification de la position de l’Union européenne

"Ce sont des accusations sans fondement", a réagi en juillet le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, jugeant "inacceptable et non diplomatique" la participation du Premier ministre slovène Janez Jansa à ce rassemblement du CNRI. La Slovénie exerce depuis le 1er juillet pour six mois la présidence tournante de l’Union européenne. Lors d’un entretien avec le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, le chef de la diplomatie iranienne a appelé à une "clarification de la position de l’Union européenne".