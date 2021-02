Venise, Rio, Binche, Goa, Cayenne : tour du monde des Carnavals annulés ou pas

Un Carnaval un peu particulier à Venise : pas de public sur les places et le long des canaux. Tous les événements sont interdits à cause de la crise sanitaire. Mais une édition réduite a été organisée, à suivre en direct de chez soi .

Mais pour cette année, rien . Pas de demi-mesure : les sociétés de Gilles ne voulaient pas d’un Carnaval au rabais. Binche n’est pas la seule orpheline des festivités carnavalesques : tous les Carnavals de la région du Centre sont annulés : de La Louvière (deuxième Laetare consécutif à être annulé) à Morlanwelz, en passant par Estinnes, Anderlues et encore bien d’autres localités de l’une des régions les plus touchées par l’épidémie de Covid-19.

La place Saint-Marc sans la foule - © MARCO BERTORELLO - AFP

Pour la cité des Doges associée aux fastes et aux foules de son Carnaval, c’est un peu paradoxal. Les Vénitiens se sentent bridés par les masques sanitaires obligatoires. Ils regrettent les loups et les mascarades traditionnelles qui abolissent les contraintes sociales. Malgré l’enthousiasme de certains, le cœur n’y est pas. Le plus frappant, c’est le silence de Venise en ces jours de fêtes.

En ville, c’est la morosité qui est la tonalité principale. Faute de touristes, les recettes des boutiques traditionnelles ont chuté de plus de 70%. Les artisans se sont donc tournés vers les Vénitiens. Les masques et les costumes sont bradés. En attendant de se réveiller pour de bon, Venise vit ces quelques jours de Carnaval en ligne : musique, impro, concours de costumes et de masques en direct du casino de Venise.

Rio fait la fête en virtuel ou dans la rue

Le plus grand Carnaval du monde annulé. Les restrictions sanitaires empêchent donc les festivités de foule au Brésil que ce soit en février ou en juillet. Pas de stades, pas de sambodromes bondés. La ville de Rio de Janeiro, qui est celle qui déplore désormais le plus de morts du coronavirus au Brésil, a interdit toute célébration dans les rues et la vente ambulante pendant la période du carnaval, sous peine d’un an de prison. Une version en ligne existe. Le sambodrome de Rio a symboliquement été ouvert et illuminé mais il est resté vide.